Schock in der Schlussminute

Als ob es noch eines letzten Beweises bedurft hätte, dass es beim FC Twente aktuell nicht läuft: Im Heimspiel gegen den SC Heerenveen kassierte das Team aus der niederländischen Ehrendivision in der 90. Minute den Ausgleich zum 3:3 (1:1). „Mir hat die Einstellung der Mannschaft gefallen, aber ich ärgere mich über das Ergebnis“, sagte Trainer Ron Jans. Seine Truppe holte aus den vergangenen sieben Liga-Spielen nur einen Sieg.

In der noch unspektakulären ersten Hälfte besaßen beide Mannschaften ihre Möglichkeiten – und beide Teams erzielten nach einer Ecke einen Treffer: Heerenveen ging in Führung, als Twentes Mees Hilgers die Kugel unter Druck aus kurzer Distanz ins eigene Tor beförderte (25.). Auf der anderen Seite verwertete Robin Pröpper eine Ecke von Gijs Smal mit einem schönen Kopfball in die lange Ecke zum 1:1 (34.).

Die Partie nahm nach dem Seitenwechsel richtig Fahrt auf. Die Enscheder gingen durch Manfred Ugalde erstmals in Führung, der von einem Ausrutscher von Heerenveens Jeffrey Bruma profitierte und alleine vor dem Tor überlegt abschloss (48.). Kurz darauf erhöhte Vaclav Cerny nach einem guten Rückpass von Ricky van Wolfswinkel auf 3:1 (55.). Doch damit war das Spiel nicht entschieden: Heerenveen kam nur vier Minuten später durch Rechtsverteidiger Milan van Ewijk wieder auf 2:3 heran (59.).

Beide Mannschaften spielten danach in einem höchst unterhaltsamen Duell bedingungslos nach vorne und drängten auf das nächste Tor. Twente kam zu Chancen durch Ugalde (69.) und van Wolfswinkel (78.). „Wir hätten den Sack zumachen können“, meinte Jans. Da das nicht passierte, hoffte Heerenveen weiter auf den Ausgleich – und der fiel in der Schlussminute. Wiederum war es eine Ecke, die zu einem Tor führte: Rami Kaib köpfte die Kugel ins Netz.

„Wir sind zu Hause immer noch ungeschlagen, aber wir haben heute zwei Punkte verloren“, so Jans.

FC Twente: Unnerstall – Sampsted, Hilgers (83. Pleguezuelo), Pröpper, Smal – Vlap, Steijn (83. Salah-Eddine), Bruns – Cerny, van Wolfswinkel, Cleonise (46. Ugalde).

Tore: 0:1 Hilgers (25., Eigentor), 1:1 Pröpper (34.), 2:1 Ugalde (48.), 3:1 Cerny (55.), 3:2 van Ewijk (59.), 3:3 Kaib (90.).