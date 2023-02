Twente gewinnt, Ron Jans geht

Der FC Twnete Enschede spielt eine hervorragende Saison in der Ehrendivision. Das bestätigten die „Tukkers“ mit einem 3:0-Heimsieg über den FC Volendam. Umso überraschender ist die Entscheidung, die Trainer Ron Jans jetzt traf und mitteilte.

Eine große Überraschung hat es am Sonntag beim FC Twente gegeben. In Enschede war es nach dem Schlusspfiff nicht der souveräne 3:0 (3:0)-Erfolg gegen den FC Volendam in der niederländischen Fußball-Ehrendivision, der die Schlagzeilen beherrschte, sondern die Ankündigung von Trainer Ron Jans und Manager Jan Streuer, nach der Saison bei den „Tukkers“ aufzuhören. „Mir gefällt es beim FC Twente unglaublich gut, aber mein Gefühl sagt mir, dass es dann nach drei Saisons gut gewesen ist“, erklärte Jans die Entscheidung, die er nach der Partie zuerst der Mannschaft und dann den Medienvertretern mitgeteilt hatte.

Überraschend kommt der Schritt, weil die Enscheder nach einer starken Vorsaison auch in der laufenden Spielzeit aktuell in der Tabelle als Fünfter ganz oben mitmischen – und sie sich auch am Sonntag wieder als tolles Team präsentierten. Gegen den Aufsteiger aus Volendam war die Partie bereits nach 20 Minuten gelaufen, denn zu diesem Zeitpunkt führte Twente bereits mit 3:0. Das Highlight des Nachmittags war das 1:0: Robin Pröpper schickte einen Pass über das halbe Spielfeld auf Joshua Brenet; der Rechtsverteidiger pflückte die Kugel aus der Luft und tickte sie mit dem folgenden Kontakt zum 1:0 ins Netz (16.). „Von beispielloser Schönheit“ fand Jans den Treffer und geriet ins Schwärmen.

Keine anderthalb Minuten später erhöhte Vaclav Cerny nach einem Konter auf 2:0 (17.). Und nach einem Eckstoß fiel Mees Hilgers in der 20. Minute der Ball vor die Füße, sodass er zum 3:0 einschießen konnte. Damit war der Heimsieg schon eingetütet. In der zweiten Hälfte hatten die Enscheder ebenfalls die besten Gelegenheiten: Cerny traf mit links aus 20 Metern den Innenpfosten (47.) und Michel Vlap das Lattenkreuz (77.).

Dass dies der letzte überzeugende Auftritt seiner Truppe war, weil es durch seine Ankündigung nun einen Bruch in der Spielzeit gibt, glaubte Trainer Jans nicht: „Ich bin davon überzeugt, dass wir die Saison gut fortsetzen werden“, sagte er und fügte hinzu: „Es gibt für uns noch einiges zu gewinnen – und das gehen wir an.“

FC Twente: Unnerstall – Brenet, Hilgers (66. Bruns), Pröpper, Smal – Zerrouki, Steijn (46. Vlap), Salah-Eddine (46. Sadilek) – Cerny, van Wolfswinkel (62. Ugalde), Misidjan (78. Rots).

FC Volendam: Stankovic – Plat, Mbuyamba, Mirani (46. Benamar), Flint (46. B. Ould-Chikh), Murkin (80. El Kadiri) – Sanchez da Silva (73. van Mieghem), Twigt, Eiting, – Mühren, Antonucci (62. James).

Tore: 1:0 Brenet (16.), 2:0 Cerny (17.), 3:0 Hilgers (20.).