Viermal bis in die Verlängerung

Es war eine hart umkämpfte Begegnung. Vier Spiele wurden erst im fünften Satz entschieden, aber unterm Strich verlor Arminia Ochtrup das Topspiel der Oberliga in Waldniel mit 3:7.

Tischtennis: Arminia Ochtrup unterliegt in Waldniel mit 3:7

Es war eng, aber unterm Strich war der TTC Waldniel „einen Ticken zu stark“, wie Christopher Ligocki es ausdrückte. Der Teamsprecher selbst konnte weder im Doppel mit Amin Nagm noch im Einzel einen Punkt holen. Das war nur Zeptner/Brinkhaus im Doppel und im Einzel vorbehalten. Alle anderen Einzel gingen an die Gastgeber, die am Ende nach über drei Stunden mit 7:3 die Punkte am Ort behielten.

Vier Spiele gingen in die Verlängerung und wurden erst im fünften Satz entschieden. Das begann schon im Eingangsdoppel, als sich Zeptner/Brinkhaus gegen Yang Lei und Guangijan Zhan erst im fünften Durchgang klar mit 11:2 durchsetzten. Eindeutiger war die Sache im Doppel zwei, wo Nagm/Ligocki gegen Karakulak/Potthoff mit 1:3 den Kürzeren zogen.

Pech hatte Lars Brinkhaus eingangs der Einzelspiele. Er verlor den vierten und fünften Satz jeweils mit 9:11 gegen Lei. Zeptner glich anschließend zum 2:2 mit einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Karakulak aus, doch danach unterlagen Ligocki und Nagm gegen Potthoff und Bekir mit 10:12 und 4:11 im Fünften.

Henning Zeptner gelang noch einmal mit seinem 3:1 (11:7, 4:11, 14:12, 15:13) gegen Lei eine Ergebnisverbesserung zum 3:4, doch der der Rest ging an Waldniel.

Brinkhaus trieb die Spannung bei seiner 2:3-Niederlage gegen Karakulak noch einmal auf die Spitze, unterlag jedoch im fünften mit 7:11. Amin Nagm (0:3 gegen Potthoff) und Ligocki (1:3 gegen Bekir) machten die Niederlage letztlich perfekt.

„Bisschen Pech war auch dabei“, sagt Teamsprecher Ligocki. Möglicherweise wäre die Begegnung auch anders verlaufen, wenn Spielertrainer Bernd Ahrens mit von der Partie gewesen wäre. Ahrens hätte für Amin Nagm an Position drei gespielt, musste jedoch passen, weil er einen Coronafall in der Familie hat.

Dennoch bleibt Ochtrup Spitzenreiter der Oberliga, hat aber im Vergleich zu Waldniel ein Spiel mehr absolviert. „Die werden sich den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen“, sagt Ligocki.