Wähning-Wahnsinn unter Flutlicht

Metelen

Richtig viel Zielwasser hatten die A-Liga-Kicker des FC Matellia Metelen am Donnerstag im Heimspiel gegen den Borghorster FC II intus. Beinahe jede Chance nutzte die Elf aus der Vechtegemeinde zu Toren, was am Ende einen 7:1 (4:1)-Sieg bedeutete. Dabei war ein Treffer schöner als der andere.

-mab-