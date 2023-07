0:32  in Düsseldorf: Warum die Blackhawks dennoch mit Zuversicht in die Pause gehen

Aus einer 0:32 (0:7, 0:7, 0:6, 0:12)-Niederlage reichlich positive Erkenntnisse zu ziehen – das gelingt nicht jedem. Die Münster Blackhawks waren allerdings darauf vorbereitet, dass sie die Düsseldorf Panther nicht gefährden würden. „Das ist schließlich mit Hildesheim die Übermannschaft“, sagte Trainer Alexander Naretz. „Wir wissen, dass die Liga hart ist, aber wir werden im August oder September den einen oder die zwei Siege holen, die wir für den Klassenerhalt brauchen.“

„ Das ist schlauchend und eher mit Boxen als mit Fußball vergleichbar “ Alexander Naretz

Der Neuling in der GFL 2 hat nun fünf Spiele in sechs Wochen bestritten. „Das ist schlauchend und eher mit Boxen als mit Fußball vergleichbar“, sagt Naretz, der sich nun auf die vierwöchige Pause freut. Sieben Tage lang haben seine Schützlinge erst mal komplett frei.

Jonas Driemer prallt an Düsseldorfs Wesley Baer ab. Foto: www.imago-images.de

Weil die Verletzungen sich zuletzt häuften, schickte der Aufsteiger am Rhein „eine erweiterte U 19“ aufs Feld. Es kamen auch Akteure zum Zug, die es zuletzt nicht in den Kader geschafft hatten. „Das war ein Charaktergame“, so Naretz. „Und gerade unsere Defense hat hervorragend gearbeitet.“ So wenig Punkte wie am Samstag erzielte Düsseldorf noch nie in der Saison. „Erst am Ende wurden wir dann etwas müde. Aber darauf können wir jetzt aufbauen.“

Hauptproblem bleibt die Offensive, an der die Blackhawks bis zum nächsten Spiel massiv arbeiten wollen. „Wir haben auch diesmal lange dagegengehalten, aber die Defense kann nur so lange funktionieren, wie sie vorne entlastet wird“, so Naretz. Ja, auch die Panther wurden das eine oder andere Mal in Bedrängnis gebracht, aber letztlich stand die erste Partie ohne eigene Zähler, während der Gastgeber am Ende „ein, zwei Scores zu viel“ verbuchte. Im finalen Viertel wurde aus einem 0:20 noch ein 0:32. Ein Sieg aus sechs Partien klingt nun etwas dünn, doch die entscheidenden Begegnungen stehen noch aus. „Wir werden jetzt unsere Kräfte bündeln“, verspricht Naretz.

Vier Spiele noch

Das Rückspiel bei den Langenfeld Longhorns (5. August), der Besuch bei den Hildesheim Invaders (19. August) sowie die wohl entscheidenden Auftritte bei den Lübeck Cougars (2. September) und den Solingen Paladins (9. September) liegen im Spätsommer noch an.