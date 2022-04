Münster 08 verliert Derby gegen Albachten – Aasee rettet Punkt

In der Bezirksliga 12 lässt Concordia Albachten nicht locker und bleibt auf Aufstiegskurs. Am Sonntag gewann der Spitzenreiter das Derby beim SC Münster 08 mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Niklas Frede mit einem wunderbaren Schuss aus der Distanz. Nemjana Kovacevic hatte für den Torschützen aufgelegt (35.). Nur kurz darauf vergab Gunnar Weber den möglichen Ausgleich – er scheiterte mit einem Elfmeter. Die Spieleinschätzung der Trainer hatte später nur eine sehr kleine Schnittmenge. „Wir waren 35 Minuten mutlos und nicht wirklich auf dem Platz. Danach haben wir deutlich zugelegt und waren mindestens gleichwertig. Für die Jungs tut es mir echt leid, dass wir nicht einen Punkt mitgenommen haben“, sagte Nullacht-Coach Julian Wiedenhöft. Concordias Co-Trainer Abdel Belkadi meinte: „Wir haben das Spiel dominiert, und der Gegner hat auf Konter gelauert. Nach der Pause wurde viel geredet, es war sehr hektisch, ein richtiges Derby.“

Beim 0:3 (0:1) als Gast der zweiten Mannschaft des SV Mesum verpasste es GW Gelmer, der Abstiegszone ein wenig zu entrücken. Torwarttrainer Max Stallmann, der den erkrankten Coach Gerrit Göcking vertrat, sah sein Team in der zweiten Halbzeit zwar ständig im Vorwärtsgang, doch wieder einmal gelang es den Grün-Weißen nicht, sich für eine sehr ordentliche Leistung zu belohnen. Fabio Hülsing entschied die Partie spät mit einem Doppelschlag (88. und 90.), David Beurich hatte Mesum in Führung gebracht (21.).

Beinahe wäre auch BW Aasee leer ausgegangen. Beim 2:2 in Burgsteinfurt rettete Johannes Buchbinder seinem Team erst in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Punkt. Das Unentschieden ging in Ordnung, Aasee zeigte eine überzeugende Leistung und war dem Tabellendritten ein ebenbürtiger Gegner. „Ich habe keinen Unterschied gesehen und muss meiner Mannschaft wirklich ein dickes Kompliment machen“, sagte BWA-Trainer André Kuhlmann. Die frühe Führung der Gastgeber (11.) hatte Bennet Packheiser (58.) ausgeglichen. Ein Eigentor von Ole Goldbeck (90.+1) hätte Aasee fast das Remis gekostet. Nach „Rot“ gegen Tobias Kiwit (86.) war Burgsteinfurt in Unterzahl geraten.

In der Staffel 7 kam der VfL Wolbeck gegen Abstiegskandidat Hammer SpVg II nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Trainer Kolja Zeugner sah „eine schleppende und zähe Partie“, in der die Gäste durch Nico Kodzon gegen personell geschwächte Münsteraner gut verteidigten einen Konter zum Ausgleich (62.) nutzten. Thomas Trippel hatte früh (12.) die Führung markierte. „Wir hatten das Spiel vom Mittwoch noch in den Knochen und waren nicht wirklich frisch“, so Zeugner.