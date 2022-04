1. FC Gievenbeck ist wieder Spitze

Diese Serie ist beeindruckend und hievt den 1. FC Gievenbeck zurück auf den Thron. Der Westfalenligist siegte am Donnerstagabend im Nachholspiel bei Sturm, Regen und schlechten Platzverhältnissen beim abstiegsbedrohten VfB Fichte Bielefeld mit 3:0 (1:0). 2022 sind die Jungs von Trainer Florian Reckels nicht nur ungeschlagen, sie haben auch mit 21 Punkten die volle Ausbeute auf dem Habenkonto verbucht. Die letzte Niederlage datiert vom 28. November 2021 beim SC Peckeloh (2:4).

Meisterschaft und Aufstieg in die Oberliga – alles scheint drin in dieser Spielzeit. Davon will Reckels aktuell aber nichts wissen. Noch nicht. „Unser Fokus lag allein auf Fichte, wir wollten zur Leichtigkeit zurückfinden“, so der Coach. Das gelang in der ersten Hälfte ganz ordentlich, das frühe 1:0 per Kopf durch Jannik Balz nach Freistoß von Christian Keil spielte den Gästen in die Karten. Mit der knappen Führung ging es in die Kabinen, weil Louis Elias Martin es verpasste, für klare Verhältnisse zu sorgen (24.). Und nach dem Wechsel scheiterte zweimal Keil aussichtsreich. Also musste ein Joker her – Guglielmo Maddente kam aufgrund von Magenproblemen von der Bank, aber er stand in der Schlussphase zweimal goldrichtig (89./90.+2). Am Sonntag geht es bei Borussia Emsdetten weiter (15 Uhr).

1. FC Gievenbeck: Eschhaus – Scherr, Volmering, Beil– Paenda, Heubrock (60. Niehoff), Geisler, Kurk, Balz (85. Brüwer) – Keil (90. Ballmann), Martin (71. Maddente)