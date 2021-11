1. FC Gievenbeck mitten im Konzert der Großen

Die U 17 des 1. FC Gievenbeck spielt eine bemerkenswerte Runde in der Westfalenliga. Lediglich den U-16-Mannschaften aus den Nachwuchsleistungszentren müssen die Münsteraner zumeist den Vortritt lassen. Doch der erste Sieg ist in Planung.

Es ist keine zwei Monate her, da stand die B-Jugend des 1. FC Gievenbeck weit unten in der Tabelle nach einem missratenen Saisonstart mit drei Punkten aus den ersten vier Spielen. Heute ist die U 17 des Vereins die zweitbeste Erstvertretung in der Westfalenliga nach den Sportfreunden Siegen. Von dort kommt der FCG gerade, bezog am vergangenen Wochenende eine aber 2:4-Niederlage.

Wer dem hiesigen Nachwuchs ansonsten das Leben schwer macht? Die U-16-Teams aus den Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten: Bochum, Dortmund, Schalke. Gegen den BVB (1:2) und die Knappen (2:3) unterlag Gievenbeck knapp, musste zu Saisonbeginn Lehrgeld zahlen. Denn im Gegensatz zum FCG-Jahrgang spielen die Nachwuchs-Akteure der Spitzenverein, seit sie laufen kann in den jeweils höchsten Spielklassen. „Wir waren uns des schweren Saisonstarts bewusst und sind entspannt geblieben“, sagt Trainer Yannick Wiesner, der das Team gemeinsam mit Felix Hennig und Tim Bunselmeyer betreut. „Die Jungs haben in eine tolle Entwicklung genommen und sich super in der Liga eingefunden.“

Altjahrgänge sind voraus

Nach wie vor sichtbar sind Unterschiede zwischen U 16 und U 17 in der Physis auf der einen Seite, hier haben die Alt- den Jungjahrgängen einiges voraus. Auf der anderen Seite sind die Bundesliga-Talente mit Ball besser, individuell stärker. „Das ist ein ganz anderes Level und hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir machen“, sagt Wiesner mit Blick auf die Kontrahenten, die Jugend-Nationalspieler gegen Gievenbeck aufbieten.

Einen Sieg gegen eine Vertretung aus einem NLZ hat der FCG noch auf der To-do-Liste für diese Spielzeit, vielleicht schon gegen Bochum am 5. Dezember. Dafür muss er seine Fehlerzahl minimieren. „Schalke oder Dortmund machen aus einer winzigen Gelegenheit in zwei oder drei Sekunden eine Riesenchance“, sagt Wiesner. „Da müssen wir defensiv klarer werden.“ Vor Bochum wartet an diesem Samstag noch der VfB Waltrop auf Gievenbeck, der Tabellensechste und damit ärgste Verfolger der Münsteraner. Dessen Blick könnte – rein punktetechnisch – nach oben gehen in der Tabelle, doch schauen Wiesner und Co. vor allem nach unten. Der Klassenerhalt ist das einzige tabellarische Ziel, schließlich schenkt er dem nachfolgenden Jahrgang eine Spielzeit in der Westfalenliga. „Und darüber hinaus möchten wir ganz viele Spieler so gut ausbilden, dass sie im kommenden Jahr A-Jugend-Westfalenliga spielen können“, ergänzt Wiesner. Die Ausbildung steht im Vordergrund, und tatsächlich hat das Team eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. „Es ist schön zu sehen, wie mutig und selbstbewusst die Jungs das mittlerweile angehen“, sagt Wiesner. „Die haben richtig Bock, etwas zu bewegen.“

Zweitbester Angriff der Liga

Diese Lust spiegelt sich auch im Torverhältnis wieder: Mit 22 Treffern aus zehn Spielen stellt Gievenbeck den zweitbesten Angriff der Klasse. „Wir gehen hohes Risiko“, weiß Wiesner, „nach vorne sind wir immer für ein Tor gut.“ Auf der anderen Seite hat der FCG auch schon 21 Tore schlucken müssen. Noch mal Wiesner: „Manchmal spielen wir vielleicht ein wenig zu wild.“