1. FC Gievenbeck verteidigt souverän die Spitze

Münster

Florian Reckels traut dem Braten noch nicht so recht, wird sich aber diesen Fragen auf Dauer nicht entziehen können. Es sind zwar erst fünf Spieltage in der Westfalenliga gespielt, aber sein 1. FC Gievenbeck spielt nicht nur die passenden Ergebnisse ein, sondern agiert auf dem Platz auch wie der Spitzenreiter, der er im Moment ist. Am Sonntag führte das zu einem 4:1 gegen den VfL Theesen.

Von Thomas Austermann