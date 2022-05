1. TC Hiltrup bleibt chancenlos in Dortmund

Die Aufgabe, die der zweite Spieltag für den 1. TC Hiltrup vorgesehen hatte, war ohnehin schon schwer genug. Zum TSC Hansa Dortmund, einem der Anwärter auf den Gruppensieg, führte die Reise des Regionalliga-Neulings, der klarer Underdog war. Und als der TCH dann bis auf Bogdan Borza ohne seine ausländischen Spitzenkräfte antrat, war der Ausgang der Partie schnell geklärt. Mit 1:8 (0:6) unterlagen die Münsteraner, die lediglich eines der Doppel kampflos gutgeschrieben bekamen.

Der nahezu komplett besetzte TSC, der vier Slowenen sowie den Letten Laurynas Grigelis aufboten, geriet nicht ansatzweise in Gefahr. Borza wehrte sich an Position eins zwar nach Kräften, unterlag aber Blaz Kavcic (einst die Nummer 68 der Welt) 3:6, 4:6. Julius Hillmann (2:6, 2:6 gegen Matic Spec), Marwin Kralemann (1:6, 2:6 gegen Tom Kocevar-Desman), Christian Cremers (3:6, 2:6 gegen Nik Razborsek) und Nils Schlamann (1:6, 1:6 gegen Tim Schmidt) kassierten ebenso klare Niederlagen. Einzig Paul Schütte an Position fünf kam einem Satzgewinn recht nahe, letztlich aber verlor der Hiltruper gegen den wegen einer Schulterblessur durchgehend von unten aufschlagenden Grigelis 3:6, 5:7. „Es war klar, dass es in Dortmund für uns nichts zu holen gibt“, sagte Mannschaftsführer Carlo Bückmann.

Nach dem 2:7 gegen den TC Ohligs und dem 1:8 beim TSC geht es für den TCH am nächsten Sonntag gegen den Marienburger SC. Ein Gegner, der Hiltrups Kragenweite haben könnte.