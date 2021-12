1. TTC Münster hofft auf Ende der Personalnot und aufs rettende Ufer

Der 1. TTC Münster war in den vergangenen Jahren tatsächlich eine Fahrstuhlmannschaft zwischen Verbands- und NRW-Liga. In der höheren Klasse tut sich das Team aktuell als Vorletzter erneut schwer. Doch personelle Besserung ist in Sicht – und das rettende Ufer nicht weit entfernt.

Kurz vor dem Nikolaustag hat sich die Tischtennis-Fraktion in die Weihnachtspause verabschiedet. Der 1. TTC Münster tat dies als Vorletzter des NRW-Liga-Klassements, die Jahreswende erlebt er somit auf einem Abstiegsplatz. „Mit Blick auf die Rahmenbedingungen müssen wir trotzdem zufrieden sein“, sagt Mannschaftssprecher Thomas Boonk.

Tatsächlich litt der TTC in der Hinrunde personell große Not. Nicht ein einziges Mal brachte er seine nominelle Bestbesetzung an den Tisch, nahezu durchgängig fehlten die Kräfte an den Positionen zwei, drei und vier. Alexander Wehling musste wegen Rückenbeschwerden passen, Simon Voß plagte eine Entzündung im Handgelenk, Nils Killig fiel infolge einer Bänderdehnung aus. „Sportlich war das natürlich in den wenigsten Fällen zu kompensieren“, erklärt Boonk. Zudem sei es sehr anstrengend gewesen, „immer wieder Ersatzleute zusammenzutrommeln“. Um die zweite Mannschaft, die nur eine Klasse tiefer in der Verbandsliga spielt, nicht dauerhaft zu schwächen, wurden auch Spieler anderer Teams angesprochen. „Das hat schon zu einer gewissen Unruhe im Verein geführt“, sagt Boonk.

14 Spieler eingesetzt

Mit einem Heimspiel gegen Elsen startet der TTC Mitte Januar in die Rückrunde. „Wir haben die Hoffnung auf ein, zwei Rückkehrer“, meint der Teamsprecher, „damit wären wir dann wieder einigermaßen sortiert.“ In der Hinrunde setzte der TTC nicht weniger als 14 Spieler ein.

Das Comeback von Stammkräften könnte sich auch sportlich positiv auswirken. Boonk ist da vorsichtig optimistisch: „Eine Garantie für den Klassenerhalt wäre das natürlich nicht.“ Aber sehr wohl könnten die Chancen steigen, zumindest auf den Relegationsplatz zu springen. Aussichtslos ist die Lage ohnehin nicht. BW Avenwedde liegt als Achter einen Punkt vor den Münsteranern. Und bis zum definitiv rettenden siebten Rang sind es auch nur zwei Zähler. „Wir versuchen es“, sagt Boonk.