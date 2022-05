2:7 gegen den Bielefelder TTC – Abstieg des 1. TC Hiltrup ist besiegelt

Das Vergnügen, in der Tennis-Regionalliga mitzumischen, währte für den 1. TC Hiltrup nur ganze vier Spiele. Am Sonntag verlor der Aufsteiger mit 2:7 (1:5) gegen den Bielefelder TTC und hat damit nun Gewissheit, dass es im Sommer 2023 wieder in der Westfalenliga um Punkte geht. Zum Abschied aber verkaufte sich der TCH wie erhofft trotz der Niederlage noch einmal gut.

Die Aussichten, den direkten Abstieg noch zu vermeiden und den Sprung in die Relegation zu schaffen, waren ohnehin nur sehr gering. Und so blieb die Überraschung dann am Sonntag auch aus, für den 1. TC Hiltrup endet nach nur vier Partien das Abenteuer Regionalliga sieglos. „Wir sind an unsere Grenzen gestoßen“, sagte Mannschaftsführer Carlo Bückmann nach dem 2:7 (1:5) gegen den Bielefelder TTC.

Trotz der Niederlage aber gab es auf der Anlage am Steiner See erneut hochklassiges Tennis zu sehen – meist halt nur mit dem Gegner als Sieger. So kämpfte Hiltrups Spanier Carlos Sanchez Jover beim 4:6, 6:2, 11:13 gegen Ryan Nijboer vergebens, auch Francisco Garcia (3:6, 6:7 gegen Sem Verbeek) und Bogdan Borza (4:6, 4:6 gegen Matthias Wunner) hatten durchaus ihre Gelegenheiten. Da Christian Cremers (1:6, 0:6 gegen Fynn Künkler) und Lars Lückemeier (2:6, 0:6 gegen Kevin Kaczynski) aber chancenlos waren, blieb es für den TCH beim Einzelsieg von Toby Martin, der Scott Griekspoor mit 3:6, 7:5, 10:8 niederrang.

Obwohl der Abstieg längst nicht mehr zu verhindern war, legten sich die Hiltruper noch einmal richtig ins Zeug und belohnten sich zumindest mit dem zweiten und letzten Regionalliga-Punkt. Martin/Borza bezwangen Nijboer/Kaczynski mit 6:4, 7:5 und sorgten für ein versöhnliches Ende. Sanchez Jover/Garcia (6:7, 3:6 gegen Verbeek/Wunner) sowie Bückmann/Lückemeier (1:6, 2:6 gegen Griekspoor/Künkler) unterlagen dagegen.