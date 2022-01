3:0 gegen Osnabrück – BW Aasee zeigt direkt die passende Reaktion

Münster

Am Samstag pfui, am Sonntag hui – das Wochenende mit dem Drittliga-Doppelpack beendete BW Aasee mit einer Niederlage und einem Sieg. Auf das 1:3 in Hörde ließen die Blau-Weißen einen klaren Erfolg gegen Osnabrück folgen und präsentierten sich dabei wie ausgewechselt.

Von Henner Henning