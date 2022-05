9:0 gegen Herford – der TC Union gewinnt zum Auftakt mühelos

Spannung? Fehlanzeige. Der TC Union Münster hat sich zum Start der Regionalliga-Saison nicht gerade in Geberlaune präsentiert. Mit 9:0 fertigte der Zweitliga-Absteiger den TC Herford ab, gab dabei nur einen Satz ab. Gleich drei Partien endeten in den einseitigen Duell mit der Höchststrafe.

So einen Spaziergang zum Auftakt der Regionalliga-Saison 2022 hatte der TC Union Münster ganz sicher nicht erwartet. Der Zweitliga-Absteiger setzte sich auf der heimischen Anlage an der Steinfurter Straße völlig ungefährdet mit 9:0 gegen den TC Herford durch, gab bei dem Kantersieg nur einen Satz ab. „Das war sehr souverän. Die Mädels haben mit viel Energie gespielt, das hat mir als Trainer sehr gut gefallen“, sagte Coach Szymon Seifert.

Im Schnelldurchgang hatte Union in der ersten Einzelrunde die Zeichen auf Erfolg gestellt. Die deutsche U-18-Vizemeisterin Paula Rumpf fertigte an Position zwei Jasmina Abdou mit 6:1, 6:1 ab, noch weniger Mühe hatte Nele Niermann an Position vier beim 6:0, 6:0 gegen Julia Knake. Und da auch Jana Roßlenbroich gegen Katharina Kopp mit 6:3, 6:3 siegte, hatten die Münsteranerinnen alle Trümpfe in der Hand.

Kolar setzt sich durch

Diese spielte der TCU weiter aus, recht zügig stand der Gesamtsieg fest. Im Spitzeneinzel setzte sich Münsters Slowenin Nastja Kolar gegen die Rumänin Georgia Craciun mit 6:3, 6:1 durch, Anastazja Neumann machte gegen Valerie Kruch wie Niermann kurzen Prozess und gestattete ihrer Kontrahentin kein Spiel. Einzig Manon Kruse hatte im ersten Satz „Schwierigkeiten, hat sich dann aber schnell gefangen“ (Seifert). So gewann Unions Nummer drei gegen Yvonne Hübler noch mit 3:6, 6:4, 10:8.

So einseitig die Einzel waren, so einseitig waren auch die Doppel. Kruse/Niermann sorgten gegen Abdou/Kruch für das dritte Zu-Null des Tages, jeweils mit 6:2, 6:3 siegten Rumpf/Deborah Döring gegen Craciun/Kopp sowie das Duo Neumann/Roßlenbroich gegen Hübler/Knake. Kein Wunder, dass die Stimmung in Spiel eins nach dem Zweitliga-Abstieg „sehr gut“ (Seifert) war.