9:0-Lauf bringt Westfalia den „Pflichtsieg“ gegen Ochtrup

Diese Saison ist skurril. Fünf der jüngsten sieben Partien gewannen die Landesliga-Männer von Westfalia Kinderhaus, ihr Punktekonto (14:12) ist positiv. Trotzdem stecken sie auch nach dem 31:26 (16:12) über Arminia Ochtrup noch in akuter Abstiegsgefahr und belegen Relegationsplatz sechs. Verfolger Coesfeld dahinter hat zwar drei Zähler Rückstand, aber auch noch zwei Spiele ausstehen.

„Es nervt etwas“, sagt auch Coach Marcel Graefer. „Aber es ist, wie es ist.“ Der Erfolg gegen den Vorletzten war der vierte Heimsieg am Stück (alle mit genau 31 Treffern) – und wurde vom Trainer als „Pflichtsieg“ eingestuft. „Am Ende war es einigermaßen souverän. Aber wir dürfen eben auch nicht mehr viel abgeben, wenn wir Rang fünf nicht aus dem Blick verlieren wollen.“

„ »Am Ende fast schon wieder zu eng.« “ Marcel Graefer

Die Hausherren hatten wie auch das Damen-Team in der Spielpause mit einer ganzen Reihe an Corona-Infektionen zu kämpfen. So kam es nicht völlig unerwartet, dass sie schwer ins Spiel fanden und von Beginn an hinten lagen (3:7 nach zehn Minuten). „Aber dann haben wir zum Glück in der Abwehr den Schalter umgelegt.“ Rund um die Halbzeit gelang den Kinderhausern, deren bester Schütze Eike Siering am Kreis mit sechs Toren war, sogar ein 9:0-Lauf von 11:12 (23.) auf 20:12 (35.). Graefer sagte: „Das war natürlich vorentscheidend. Danach haben wir es verwaltet, mir wurde es am Ende fast schon wieder zu eng.“

Am Samstag geht es nun zum TV Vreden. Für Graefer ist es „das wichtigste Spiel der ganzen Saison“. Der Gegner ist aktuell Vierter, liegt aber nur einen Punkt vor Westfalia in der Tabelle. Es geht also um viel.