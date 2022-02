Aasee, Gelmer und 08 landen Big Points im Abstiegskampf

Ende November fuhr Bezirksligist BW Aasee den letzten Liga-Dreier ein, am Sonntag nun folgte endlich der nächste. Mit 3:1 gewann das Team von Coach André Kuhlmann beim SV Mesum II – und feierte damit Big Points im Abstiegskampf.

„Die Jungs haben einen Top-Job gemacht, jeder hat sich reingehauen“, meinte Kuhlmann. Jonas Gövert besorgte nach Vorarbeit von Leon Picht das 1:0 in der ausgeglichenen ersten Hälfte (34.). Ein „ärgerlicher Fehler“ brockte BWA in Minute 81 den Ausgleich ein. Mesum lief gleich nach Wiederanpfiff hoch an, doch Ahmad Khani schickte Leonard Mikowsky mit der Hacke auf die Reise. Letzterer blieb cool, stellte auf 2:1 für Aasee. Bennet Packheiser traf per Knie zum 3:1 (90.+1) – und ließ die Blau-Weißen auf fünf Punkte ans rettende Ufer heranrücken.

Frühe Rote Karte spielt Gelmer in die Karten

Einen Pflichtsieg im Kampf um den Ligaverbleib feierte GW Gelmer im Heimspiel gegen den SC Hörstel. Lange verballerte das Team um Spielertrainer Gerrit Göcking eine Chance nach der anderen, gewann letztlich aber dann doch ungefährdet mit 3:0.

„Wir haben uns lange gequält und hätten fünf oder sechs Tore schießen können, aber am Ende zählen nur die drei Punkte“, sagte Göcking. Hörstel, das am Sonntag vom vorletzten Platz auf den letzten abrutschte, verlor mit Christian Biermann früh den besten Kicker in den eigenen Reihen. Er sah Gelmers Thorsten Schürmann nicht kommen und erwischte ihn mit gestrecktem Bein am Oberkörper.

Nach zahlreichen vergebenen Gelegenheiten brach Torjäger Niklaas Houghton spät den Bann (68.), Benedikt Schäfer legte sofort nach (71.) – und Houghton setzte mit dem 3:0 den Schlusspunkt (89.).

Wiedenhöft: "Und da bleiben wir hoffentlich"

Mit dem SC Münster 08 hievte auch der dritte abstiegsbedrohte Bezirksligist drei Punkte auf sein Konto und sprang erstmals seit Ende Oktober wieder über den Strich. „Ich habe den Jungs in der Kabine spaßeshalber gesagt: Jetzt kann die Saison abgebrochen werden“, meinte Trainer Julian Wiedenhöft nach dem 2:1 gegen TuS Recke.

Dennis Hamsen traf zur Führung (17.) und holte den Foulelfmeter vor dem 2:0 raus, den Steffen Dondrup verwandelte (49.). Recke kam erst in Minute 86 zum Anschluss, „weil wir uns dämlich anstellen“, sagte Wiedenhöft und fügte an: „Jetzt sind wir endlich über dem Strich und bleiben hoffentlich auch da.“

Albachten stolz auf zwei 18-Jährige

In ganz anderen Sphären ist Spitzenreiter Concordia Albachten unterwegs, der am Sonntag ein 0:0 beim Borghorster FC verbuchte. „Wir sind zufrieden mit dem Punkt“, meinte Coach Sebastian Hänsel, der sich zugleich ärgerte, dass „so ein Spiel bei den Bedingungen stattfinden muss“.

Thomas Kroker, Armani Medford, Nemanja Kovacevic und Lars Zymner vergaben gute Torchancen, auf der Gegenseite parierte Concordia-Keeper Thorben Hövelmann mehrfach stark. Trainer Hänsel freute sich besonders über die starken Leistungen der beiden 18-Jährigen Marcio Santos und Moritz Duschicka.