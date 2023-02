Geld fließt nach Indien: Aasee-Kicker kochen für den guten Zweck

Fußballer, die kochen können, sind vermutlich eher die Ausnahme. Und wenn, tun sie das für einen guten Zweck - so wie die zweite Mannschaft von BW Aasee am Montagabend.

Fußballer, die kochen können, sind vermutlich eher die Ausnahme. Und wenn, tun sie das für einen guten Zweck. Die zweite Mannschaft von BW Aasee (Kreisliga A1) bereitete am Montagabend in der Bar „Babel“ am Hansaring Chili sin carne zu und spendeten den Erlös – satte 350 Euro – an den Patenschaftskreis Indien, für den ihr Trainer Costa Fetsch seit vielen Jahren arbeitet.

Lennart Rettler Foto: BWA

Rund 70 Portionen gingen über die Ladentheke, der Coach versicherte, dass es hervorragend schmeckte. Die Idee hatte Lennart Rettler, das Geld geht an bedürftige Kinder in den Internaten von Khandwa.