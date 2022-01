Aasee, TSC und USC mit gemischten Gefühlen vor Neustart

So richtig wohl ist den münsterischen Volleyball-Drittligisten vor der Fortsetzung der Saison am Wochenende nicht. Angesichts steigender Inzidenzen mischt sich Sorge in die Vorfreude. Und Zuschauer bleiben zunächst einmal draußen.

Weiter im Takt. Für die Volleyball-Drittligisten ist die kurze Weihnachtspause längst beendet. An diesem Wochenende stehen die nächsten Wettkämpfe an. Angesichts steigender Infektionszahlen beschreibt Michael Spratte „gemischte Gefühle. Andere Sportarten unterbrechen gerade ihre Saison. Und wir fahren noch kreuz und quer durchs Land. Es ist schon eine komische Situation“, sagt der Trainer des TSC Gievenbeck.

Mehraufwand hält den TSC nicht auf

Münsters einziger Männer-Drittligist ist am Sonntag Gast des TVA Hürth. Vor dem Jahreswechsel schwächelte der TSC ein bisschen, die letzte Hinrunden-Begegnung sollte er nun unbedingt gewinnen, um im Kampf um einen Spitzenplatz nicht Boden zu verlieren. Der TSC stellt ein junges Team, das ehrgeizige Ziele engagiert und konsequent verfolgt. „Die Jungs brennen darauf, weiterzumachen. Der erhebliche Aufwand mit Tests auch vor den Trainingseinheiten kann sie nicht aufhalten“, erklärt Spratte. Der Coach selbst wünscht sich mehr Planungssicherheit und alsbald „eine klare Ansage vom Verband, wie es weitergeht“. Dass die Tischtennisspieler ihre Saison unterbrochen haben, ist Spratte nicht entgangen. „Ich halte auch im Volleyball eine Pause für denkbar, der Zeitplan gibt das her“, sagt er.

USC II vor richtungsweisenden Duellen

In der 3. Liga der Frauen ist die zweite Mannschaft des USC Münster am Wochenende gleich zweimal gefordert. Am Samstag tritt der Tabellendritte beim Spitzenreiter BSV Ostbevern an, tags darauf folgt in der Sporthalle Berg Fidel das Duell mit dem Rangzweiten MTV Hildesheim. Es sind richtungsweisende Aufgaben für die Unabhängigen. Vermutlich werden sich alle drei Mannschaften für die Meisterrunde qualifizieren. Da die Ergebnisse aus den direkten Begegnungen mitgenommen werden, sind sie von besonderer Bedeutung. Münster hat einiges gutzumachen, in der Hinrunde gingen beide Partien verloren. Das soll sich nicht wiederholen, Trainer Constantin Limpinsel ist vorsichtig optimistisch und angesichts der pandemischen Lage „froh, überhaupt noch spielen zu können“. Für die Entscheidung des Vereins, im Heimspiel keine Zuschauer zuzulassen, hat er „vollstes Verständnis: „Wir haben ja alle gerade kein richtig gutes Gefühl. Da ist es nachvollziehbar, auf Nummer sicher zu gehen.“

Constantin Limpinsel steht mit dem USC vor zwei Spitzenspielen. Foto: Peter Leßmann

BW Aasee verzichtet auf Besucher

Auch BW Aasee verzichtet im Heimspiel am Sonntag gegen den SC Osnabrück auf Besucher. „Wir wollen das Risiko minimieren und haben das so im Mannschaftskreis entschieden“, sagt Kapitänin Ronja de Boer. Bereits am Samstag tritt Aasee beim TV Hörde an. Ein Doppelspieltag mit vielen Begegnungen. Auch de Boer hat sich die Sinnfrage gestellt, eine wirkliche Antwort allerdings nicht gefunden. „Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gerade nicht, was ich will. Es wäre sehr traurig, sollte die dritte Saison in Folge abgebrochen werden. Andererseits ist es ja auch wichtig, die Kontakte zu reduzieren“, meint die Spielerin.