„Abstiegskampf angenommen“ – Hiltrups Hebbeler und Westfalias Möllers im Interview

Münster

In der Westfalenliga steigen in dieser Saison fünf Mannschaften ab. Bedroht sind auch der TuS Hiltrup und Westfalia Kinderhaus. Vor dem Derby am Sonntag sprachen die Trainer über personelles Pech, fehlendes Spielglück und natürlich auch über die Bedeutung des Spiels.

Von Wilfried Sprenger