Albachten, GW Gelmer, Münster 08 und BW Aasee treffen direkt aufeinander

Mehr Derby geht in der Bezirksliga nicht: GW Gelmer empfängt bereits am Freitag Münster 08, zwei Tage später fordert BW Aasee Concordia Albachten heraus. Die Meisterschaft wird hier noch nicht entschieden, aber einen besonderen Stellenwert haben diese Derbys dennoch, denn man kennt sich...

Münster-Tage in der Bezirksliga: Bereits am Freitag (19.30 Uhr) eröffnen GW Gelmer und der SC Münster 08 das Derby-Wochenende, am Sonntag (15 Uhr) legen Concordia Albachten und BW Aasee nach. In beiden Spielen geht es letztlich auch nur um die handelsüblichen zwei oder drei Punkte, die nach geltender Fußball-Arithmetik zu verteilen sind – aber eben auch um die inoffizielle Bezirksliga-Stadtmeisterschaft.

Nullacht-Fehlstart ist abgehakt

„Natürlich ist das für uns ein besonderes Spiel“, sagt GWG-Trainer Gerrit Göcking, der zudem mit Mark Behling und Rami Abdel Ghany zwei ehemalige Kanalkicker im Team hat. „Aber man kennt sich ja ohnehin sehr gut“ – und schätzt sich: „Ich hatte Nullacht vor dem Ligastart als Top-drei-Mannschaft auf dem Zettel, und ich bin überzeugt, da gehören sie auch hin.“

Der Fehlstart der Nullachter ist abgehakt, die Truppe von Trainer Julian Wiedenhöft ist aus dem dunkelsten Tabellenkeller inzwischen auf Rang 14 geklettert – nur noch fünf Ränge hinter den Grün-Weißen. Am vierten Spieltag lagen noch 16 Plätze zwischen dem Tabellenzweiten aus Gelmer und Schlusslicht Nullacht. „Jetzt geht es bei uns eher dahin, wo wir uns selber auch vor dem Saisonstart gesehen haben – und bei den Nullachtern geht es genauso, nur eben in die andere Richtung“, so Göcking. „Darum ist es auch keine Tiefstapelei, wenn ich uns eher als Außenseiter in diesem Derby sehe.“

Wiedenhöft freut sich auf Flutlicht-Derby

Das sieht Julian Wiedenhöft ganz ähnlich: „Was soll ich drumherum reden, wir fahren nach Gelmer, um die drei Punkte zu holen“, gibt der Trainer selbstbewusst vor. „Natürlich ist das Derby etwas ganz Besonderes, gerade gegen Gelmer. Wir haben ja auch in der Kreisliga A um den Aufstieg gespielt. Das wird ein schöner Abend – und dann noch unter Flutlicht. Was will man mehr?“