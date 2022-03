Aljoscha Kottenstede: „Jeder Trainer hat andere Qualitäten“

Münster

Kaum einer kennt die Fußballszene in Münster so gut wie Aljoscha Kottenstede. Der 33-Jährige hat bereits für sechs Clubs in der Stadt gespielt, mit Westfalia Kinderhaus folgt im Sommer der siebte. Im Interview blickt er auf seine Laufbahn zurück und sagt, warum er nun noch mal wechselt.

Von Thomas Rellmann