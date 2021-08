Alles geht für Westfalia Kinderhaus – nichts muss

Am Anfang stand ein klassischer Fehlstart – danach kamen die Handballerinnen von Westfalia Kinderhaus ins Rollen. Inzwischen zählen sie zum Kreis der Titelfavoriten. Vor dem Knüller beim Primus Coesfeld in drei Wochen wollen sie zunächst noch zwei Heimaufgaben lösen.

Es läuft bei den Handballerinnen von Westfalia Kinderhaus. Und dies schon seit Monaten. 14 Punkte trug der Verbandsligist in den letzten acht Meisterschaftspartien zusammen, 16 wären das Maximum gewesen – die Münsteranerinnen waren nahe dran. Und kletterten in der Tabelle Stufe für Stufe. Dritter sind sie nun. Wo die Reise endet? Aktuell weiß dies niemand.

Alles geht, nichts muss. Trainer Florian Ostendorf hält die Zügel weiterhin locker in den Händen. Vor zwei Jahren feierte er mit der Westfalia die Vizemeisterschaft. Es folgten eine personelle Zäsur und ein „Übergangsjahr.“ Rang vier galt als sehr ansehnliches Resultat und ermutigten Coach und Mannschaft zur neuen Offensive. „Wir wollen oben angreifen“, hieß es vor dem Start in die laufende Spielzeit. Zwei Niederlagen zu Saisonbeginn unterliefen den Plan. „Das hat niemandem gefallen, kam nach einer schwierigen Vorbereitung jedoch nicht gänzlich unerwartet. Wichtig war, ruhig zu bleiben, das ist uns gelungen“, sagt Ostendorf.

Tatsächlich hat sich Kinderhaus rasch gefangen und sich im Laufe der Wochen spürbar gesteigert. Festzumachen ist einiges an der seriösen Abwehrarbeit. In den letzten sechs Begegnungen gab es nie mehr als 23 Gegentore; das ist eine gute Basis, um Spiele zu gewinnen.

Aktuell liegen im Klassement nur Eintracht Coesfeld (17:5-Punkte) und der Lüner SV (17:7) vor der Westfalia (ebenfalls 17:7), dahinter lauern Borussia Dortmund III (15:9) und Bochum-Riemke (14:8) auf Patzer des Trios an der Spitze. Es ist eng und dies wird es wohl auch noch einige Zeit bleiben. „Diese Verbandsliga-Gruppe ist super ausgeglichen. Du weißt wirklich nie, was dich erwartet und was im Spiel passiert“, erklärt Ostendorf.

Der Westfalia-Trainer hebt Coesfeld auf den Favoritenschild. Gegen den Spitzenreiter spielte Kinderhaus in der Hinrunde remis (29:29). Am 15. Februar kommt es zum zweiten direkten Vergleich. Bis dahin bestreitet der Dritte noch zwei Heimspiele: An diesem Samstag (17 Uhr, Schulzentrum) gegen die SG Bösperde und zwei Wochen später gegen den VfL Brambauer. „Ich schließe nicht aus, dass wir beide Begegnungen gewinnen“, sagt Ostendorf. Mit Bösperde ist eine Rechnung aus dem September zu begleichen. Kinderhaus unterlag im Hinspiel 26:28. Ostendorf: „Es ist eines unserer Ziele in dieser Saison, gegen keinen Gegner zweimal zu verlieren.“