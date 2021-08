Angriff auf den Titelverteidiger

Doch auch die Schonebecker um Mannschaftsführerin Angelika Geßmann möchten das im Vorjahr erlebte Hoch- und Glücksgefühl noch einmal erleben. „Wir greifen wieder an. Natürlich wollen wir die Wanderstandarte behalten“, sagt Geßmann entschlossen.

Nach der Dressur am Vormittag in der Messehalle Nord, in der erste zarte Hinweise auf die Form der startenden Teams zu sehen sind, folgt ab 19 Uhr vor ausverkaufter Halle Münsterland die stimmungsvolle Kür, in der Nienberge im Vorjahr mit Traumnoten (fünfmal gab es die 10,0) einen wichtigen Schritt zum Premierensieg machte. Als fünfte Mannschaft geht der Titelverteidiger ins Viereck – und legt damit noch vor der Pause vor. Ob der Geßmann-Equipe wieder so eine Bilderbuch-Vorstellung glückt? Nicht nur diese Frage sorgt für Spannung.