„Arbeiten To-do-Liste ab“: Auf dem Weg zum grünen Marathon

1995 gegründet, schickt sich der Verein German Road Races (GRR) alleine in 2022 an, deutschlandweit 100 Veranstaltungen in 100 Orten mit 500 000 Teilnehmenden zu organisieren. MüMa-Chef Michael Brinkmann ist in der Interessengemeinschaft der Straßenlauf-Anbieter eines von sechs Vorstandsmitgliedern und für das Ressort Kommunikation zuständig. Er schätzt den Austausch und die „immer kooperative“ Zusammenarbeit . Im letzten digital abgehaltenen Workshop stand das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Mitglieder aus dem GRR-Kreis berichteten über Best-Practice-Beispiele. Im Dezember steht die Jahrestagung an. In Trier stehen Ehrungen an und der interne Austausch zum absolvierten und nächsten (Lauf-)Jahr.