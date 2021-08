Auf Wiedersehen, Balzaci

Münster

So eine Partnerschaft gibt es in dem heute so schnelllebigen Reitsport nur noch selten. Als Fohlen war Balzaci in den Stall von Felix Haßmann gekommen, bis in die internationale Klasse ging es für das Duo aus Lienen. Nun wurde der Hengst im Alter von 17 Jahren verabschiedet – und bekam dabei einen würdigen Rahmen.

Henner Henning