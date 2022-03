Ausdauer-WG am Kanal mit Wasser+Freizeit, Tri Finish und LSF denkbar

Triathleten und Läufer sind grundsätzlich meist unterwegs und keine Freunde des Stillstands – doch ganz so mobil und rastlos haben sich Wasser+Freizeit, Tri Finish und die Laufsportfreunde Münster ihre Zukunft dann doch nicht vorgestellt. Alle drei Vereine machen sich akute Sorgen um ihre sportliche Heimat.

Die LSF hatten ihre Geschäftsstelle aus Kostengründen während der akuten Corona-Krise schon vor Jahresfrist aufgegeben, der Mietvertrag des Büros von Tri Finish an der Wilhelmstraße läuft im September aus und ist vermieterseitig gekündigt – und last but not least ist mittlerweile auch die seit Jahren erwartete und befürchtete Kündigung der Räumlichkeiten von Wasser+Freizeit am Kanal mittlerweile eingetroffen.

Jetzt suchen alle drei Vereine nach einer neuen sportlichen Anlaufadresse. „Damit beschäftigen wir uns seit dem Jahr 2017 und haben das Problem auch schon bei der Stadt vorgestellt“, sagt W+F-Vorstand Ralf Pander, „jetzt wird es ernst. Voraussichtlich Mitte 2023 ist hier erst mal Schluss.“

Mieterfreie Übergabe

Die Triathleten waren am Dortmund-Ems-Kanal der Untermieter des Rudervereins Münster, dessen neue Heimat 300 Meter Luftlinie entfernt am Stadthafen langsam, aber sicher Formen annimmt. Und weil der RVM seine alten Räumlichkeiten mit Hauptgebäude, Bootsschuppen und Tennisplätzen zwar nicht besenrein, aber mieterfrei an die Stadt zurückgeben muss, stehen die Untermieter, neben Wasser+Freizeit auch der Tanzsportverein Tango Pasión, bald heimatlos da. „Das ist für die Tänzer natürlich noch gravierender als für uns“, sagt Pander, „die brauchen natürlich auch Räumlichkeiten zum Tanzen, Umkleiden, Sanitäranlagen. Wir könnten im schlimmsten Fall unsere Geschäfte auch von einem Schreibtisch in einem privaten Arbeitszimmer erledigen.“

Eine brauchbare Alternative ist das allerdings nicht. Wie auch die Kollegen von TriFinish beschäftigt W+F derzeit einen Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst, der einen adäquaten Arbeitsplatz braucht. „Und natürlich wollen wir auch als Viertelverein eine Anbindung ans Geschehen haben“, sagt Pander. Zudem gilt es 650 Mitglieder zu verwalten und zu betreuen, ebensoviele wie bei den Laufsportfreunden, immerhin 300 Aktive stehen in den Mitgliederlisten von Tri Finish.

Tanz- und Sportzentrum Foto: Wasser+Freizeit Münster und Tango Pasión fühlen sich pudelwohl in ihrer aktuellen Heimat in „Klein-Muffi“ und würden gerne bleiben. Beide Vereine sind in enger Verbindung zum Benno-Haus auch wichtiger, integraler Teil des Stadtviertels am Dortmund-Ems-Kanal. Die ehemaligen Räumlichkeiten des RV Münster sind zwar zu groß für die Triathleten (650 Mitglieder) und den Tanz-Club (470), könnten nach den bei der Stadt als Verpächter eingereichten Plänen aber als „Tanz- und Sportzentrum“ einen perfekten Co-Working-Space darstellen und zehn Vereinen mit insgesamt rund 4500 Mitgliedern ein Zuhause geben. Interessiert an einer Mitbenutzung sind Be Lindy, Forró Münster, Funky, Kanupolo Münster, Move and Meet, Scottish Country Dancers Münster sowie Tri Finish Münster und die Laufsportfreunde. ...

Denen will auch der Tri-Finish-Vorsitzende Matthias Arnold weiterhin mehr bieten als eine Postadresse. „Deswegen begrüßen wir die Initiative von Wasser+Freizeit sehr und schwimmen da sehr gerne mit.“ Auch Markus van der Velde, Pressesprecher der Laufsportfreunde, unterstützt den gemeinsamen Vorstoß der Kollegen vom Kanal. „Wir sind in engem Austausch mit Wasser+Freizeit.“

Kommt Tanz- und Sportzentrum?

Der Club nämlich hat mit den Tänzern von Tango Pasión einen Antrag an die Stadt gestellt, am Kanal an gleicher Stelle als gemeinsame Nachmieter der Ruderer ein Tanz- und Sportzentrum zu errichten, das bis zu zehn Vereinen ein neues Zuhause bieten könnte, die allesamt aktuell auf der nahezu aussichtslosen Suche nach neuen Geschäfts- und Sportstätten sind.

Tri Finish hat nach Kündigung ihres Lagerraums am Güterbahnhof zumindest einen neuen Platz für das Equipment in Mecklenbeck gefunden, die LSF haben ihre „Hardware“ im Speicher-Maxx am Kesslerweg eingelagert, möchten aber künftig auch wieder eine Geschäftsstelle anbieten können.

Jetzt geht es darum, auch wieder vorzeigbare, bezahlbare und erreichbare Büros anzumieten. „Es ist in Münster unglaublich schwer, an Räumlichkeiten zu kommen“, sagt Arnold, „für uns wäre es großartig, wenn Wasser+Freizeit uns den Weg ebnen könnte.“

„ Das Thema ist gesetzt. “ Ralf Pander

Pander und seine Mitstreiter übernehmen gerne die Leaderrolle: „Unser Antrag ist formal zwar schon gescheitert“, berichtet der W+F-Chef, „da nur Privatpersonen den stellen können.“ Aber erste Gespräche mit Oberbürgermeister Markus Lewe und Stadtdirektor Thomas Paal seien positiv verlaufen, „das Thema ist gesetzt“. Der nächste (Orts-)Termin mit Vertretern der Stadt ist für den 7. April anberaumt.

Clubs wollen gemeinsame Lösung

An einer gemeinsamen Sache ist allen drei Clubs ohne Abstriche gelegen. „Wir verstehen uns sehr gut“, sagt van der Velde aus Sicht der Laufsportfreunde. „Wir haben selber auch ein paar Triathleten, und viele unserer Läufer sind auch Mitglieder in einem der beiden Triathlonvereine.“

Man kennt sich also – und schätzt sich, wie auch Pander und Arnold bestätigen: „Konkurrenten sind wir nur im Wettkampf“, sagt Pander. „Da will jeder vor dem anderen landen“, so Arnold. „Ansonsten wären wir sicher sehr gute Nachbarn.“

Co-Working ist das Stichwort, Co-Running ein schöner Nebeneffekt. Eine Zukunft als Ausdauer-Wohngemeinschaft wäre im Sinne aller Beteiligten. Gerne auch in einem gemeinsamen Fitnessraum und mit spontanen Treffen am Kühlschrank in der Teeküche ...