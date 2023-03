„Das ist mein Ziel“: Bastian Sundermanns Reise nach Jerusalem

Am Mittwoch feierte Bastian Sundermann seinen 19. Geburtstag – so heißt das wohl an solchen Tagen, auch wenn gar nicht gefeiert wurde. „Ich hatte Training“, sagt er lachend – und das geht nun mal eindeutig vor. Sundermann gibt derzeit Vollgas auf der Tartanbahn.

Der Sprinter der LG Brillux Münster hat schwierige Zeiten hinter sich, musste 2020 fast ein komplettes Jahr mit einem langwierigen Wirbelbogenanriss aussetzen, kam anschließend mit weiteren gesundheitlichen Problemen nur schwer in Tritt – und ist jetzt nicht mehr aufzuhalten, auch nicht vom eigenen Geburtstag. Vor knapp 14 Tagen raste der Münsteraner bei den Deutschen U-20-Meisterschaften zum Titel über 400 Meter – und hat jetzt schlichtweg keine Zeit für unnötige Zwischenstopps. „Aber das Training macht mir eben auch sehr viel Spaß“, sagt Sundermann.

Überraschender Titel

Der Meistertitel in Dortmund kam ein wenig überraschend, für Sundermann und seinen Trainer Jan Vogt, die seit der Saison 2019/2020 sehr erfolgreich zusammenarbeiten, aber auch nicht komplett aus dem Nichts. Mit der drittbesten Meldezeit war der Münsteraner ins Finale gegangen und legte dann nach zwei „perfekten“ Runden auf der Zielgeraden die entscheidenden Meter zwischen sich und die Favoriten Owe Fischer-Breiholz aus Schwerin und den Karlsruher Maximilian Köhler. Dieser frühe Erfolg krönt den Start in ein Jahr, dessen Höhepunkte allerdings noch bevorstehen – und in dem die beiden Kontrahenten ein Thema für Sundermann bleiben. „Mein Ziel ist die Junioren-EM in Jerusalem“, sagt er. Dazu müsste er auch im Freien in der deutschen Bestenliste mindestens um eine Position weiter nach vorne rutschen, weil der DLV nur zwei Startplätze besetzen darf. Auf dem Weg dahin dürfte der Münsteraner auch ein weiteres Saisonziel gleichsam im Vorbeilaufen abhaken: Die 48-Sekunden-Marke ist in diesem Jahr fällig, so Sundermann.

„ »Da mache ich mir keine großen Sorgen.« “ Bastian Sundermann über sein Abi

Beim Meisterlauf in der Halle benötigte er 48,23 Sekunden, die Bestzeit im Freien aus dem vergangenen Jahr liegt bei 48,06 – für die EM-Quali will der Verband 47,35 Sekunden nachgewiesen sehen. Das ist ein gewaltiger Sprung, „aber ich probiere das aus. Ich weiß, dass da noch Luft nach oben ist. Und wir schauen mal, was dabei rauskommt.“

In den Osterferien geht's nach Portugal

In den Osterferien (4. bis 9. April) geht es mit der LG Brillux und Trainer Vogt ins Trainingslager nach Portugal, direkt im Anschluss dann zum Nationalmannschaftslehrgang mit Bundestrainer Sven Buggel nach Chiclana im benachbarten Spanien. Im Gepäck hat der angehende Abiturient des Anne-Frank-Kollegs diverse Schulbücher, direkt nach der Rückkehr steht die Leistungskurs-Klausur in Sport an. „Mehr Zeit bleibt da nicht“, sagt Sundermann, der sich bescheiden als „passablen“ Schüler bezeichnet. Das muss er auch sein, schließlich will auch das Abi in diesem Jahr aus dem Vollsprint heraus gemeistert werden. In einem Vollgas-Jahr, in dem aus dem Geburtstagsständchen ein Trainingsläufchen wird.