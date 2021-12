Bei BW Aasee wirds langsam eng, Wolbeck trotz Klatsche zufrieden

Die Bezirksliga ist in der Winterpause. Während BW Aasee nach der Derby-Niederlage gegen GW Gelmer weiter am Torabschluss verzweifelt, kommt der Sieg für den Lokalrivalen genau zur richtigen Zeit. Spitzenreiter Concordia Albachten und der VfL Wolbeck ziehen zum Ende des Jahres ein positives Fazit.

BW Aasee tritt in der Bezirksliga auf der Stelle. Was nie zielführend ist im Sport, manchmal sogar zu einem Problem wachsen kann. Im Falle der Münsteraner ist die Gefahr akut, als 15. des Klassements verabschiedete sich das Team Sonntag in die Winterpause. Kommt die Mannschaft im neuen Jahr nicht voran, wird 2022/2023 nur noch Kreisliga-Fußball an der Bonhoefferstraße gespielt.

Es ist die Abschlussschwäche, die Andre Kuhlmann einige Sorge bereitet. Woche für Woche höre er nun schon Komplimente für gute spielerische Leistungen. „Aber dafür können wir uns nichts kaufen, wenn wir keine Tore schießen“, sagt der Trainer. Beim 1:4 in Gelmer traf Jonas Zilch zwar schon nach drei Minuten zur Führung, doch danach folgten trotz drückender Überlegenheit und einer Vielzahl von Chancen nur noch Rohrkrepierer. „Dabei stand der Abschluss im Mittelpunkt der letzten Trainingseinheiten. Im Augenblick bin ich wirklich ratlos“, gestand Kuhlmann. Es ist freilich nicht nur die Offensive, die Aasee nach ordentlichem Saisonstart in die rote Zone gespült hat. Mit 40 Gegentoren wirkt auch die Defensive alles andere als sattelfest. „Wenn du in Gelmer vier bekommst, läuft auch hinten etwas falsch“, so Kuhlmann.

Gelmer punktet "auf der letzten Rille"



Frust bei Aasee, Freude beim Gegner: „Auf der letzten Rille“ rettete sich das Team in die Pause. „Wir haben seit Wochen große personelle Probleme. Und unsere Ergebnisse waren auch nicht gut. Der Sieg im Derby kommt genau zur rechten Zeit und sollte uns Schub für die zweite Saisonhälfte geben“, meinte Gerrit Göcking. Gegen Aasee wechselte der Spielertrainer das Glück ein. Mark Behling und Doppeltorschütze Oliver Ritz belebten das Spiel der Gelmeraner spürbar. Und Stürmer-Routinier Niklaas Houghton erzielte bereits seine Saisontore 13 und 14.

Wegen der geplanten Weihnachtsfeier zog Concordia Albachten sein letztes Spiel des Jahres beim TuS Graf Kobbo Tecklenburg (2:1-Erfolg) bereits auf den vergangenen Mittwoch vor. Zwar wurde die Feier coronabedingt abgesagt und durch ein mannschaftsinternes Pizza-Essen ersetzt, als Spitzenreiter zieht Trainer Sebastian Hänsel aber natürlich trotzdem ein positives Zwischenfazit: „Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Klar, es gibt immer noch Sachen, die man steigern kann. Aber die Entwicklung ist schon stark, und die Hinrunde war echt eine klasse Zeit.“ Mit sechs Siegen in Folge steht Albachten nun seit über einem Monat an der Spitze.

Zeugner sieht Halbserie "mit Aufs und Abs"



Der VfL Wolbeck startete zwar schlecht in die Bezirksliga-Saison, kämpfte sich in der Staffel 12 aber wieder bis auf Platz zehn heran. „Eine Halbserie mit Aufs und Abs“, bilanziert Coach Kolja Zeugner. „Wenn man die ersten sechs Spiele nicht gewinnt, dann macht das schon was mit der Mannschaft. Auffällig war aber, dass die Jungs im Training voll mitgezogen haben. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass sich der Erfolg eingestellt hat“, sagt er.

Auch wenn es am Sonntag zum Jahresabschluss eine deftige 0:7-Klatsche bei der punktverlustfreien Westfalia Soest gab, gehe er daher nicht mit einem schlechten Gefühl in die Winterpause: „Wir haben 60, 70 Minuten stark mitgespielt gegen ein Team, das Landesliga- oder sogar mittleres Westfalenliga-Niveau hat“, findet Zeugner. Wichtig sei, dass seine Elf sich stabilisiert habe – und alle Türen für eine erfolgreiche Rückrunde offen stehen.