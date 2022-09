Bernd van den Bosch ist Europameister im „härtesten Sport der Welt“

Eishockeyspieler und Wasserballer streiten sich liebend gern darüber, wessen Sport anstrengender ist. Das US-amerikanische Magazin „Bleacher Report“ schaut genau hin, kürt das Rangeln im kühlen Nass 2016 zum „härtesten Sport der Welt“. Bernd van den Bosch, Zahnarzt in Münster, weiß, warum. Kraft, Ausdauer, Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Körpereinsatz – das sind die Parameter, die jeder Wasserballer in ausreichendem Maße mitbringen muss. „Und Leidenschaft“, verrät der 63-Jährige, der mit seinem breiten Kreuz und den mächtigen Oberarmen eine imposante Erscheinung ist. Seit gut einer Woche darf sich das Mitglied des SV 91 Münster Europameister nennen.

Bei den Masterswettkämpfen in Rom greift er mit dem SV Cannstatt als Center in der Altersklasse 60 den Titel an – und holt ihn. Im Finale sind die finnischen „Wasserverdränger“ auf Augenhöhe (2:2), dann entscheidet ein Penalty-Marathon das gleiche Duell. Die deutsche Hymne ertönt, van den Bosch ist im siebten Himmel. „Ein bewegender Moment“, gesteht er.

Van den Bosch trifft in Italien ins Schwarze

Endlich! Vizemeister bei der EM 2018 in Slowenien, Zweiter bei der WM in Südkorea 2019 – dann kommt Corona. Drei Jahre übt er sich in Geduld, trainiert mitunter fünfmal in der Woche. Die Sommermonate sind gut, das Freibad öffnet täglich. Van den Bosch ist fit wie nie, fühlt sich bereit für den großen Wurf. Und trifft in Italien ins Schwarze.

Mit Gold dekoriert und als Solist: Bernd van den Bosch Foto: Privat

Über das Leistungsschwimmen kommt der gebürtige Gronauer in seiner Heimat zum Wasserball. Wird gefordert und gefördert. In Münster schließt er sich während des Studiums dem SV 91 an, spielt in der Regionalliga. Gehört auch heute noch zum festen Inventar in der Nordwestfalenliga. „2021 sind wir Meister geworden, aber wir haben auf den Aufstieg verzichtet“, gibt er preis. „Der Aufwand ist doch zu groß, die Fahrten zu weit. Wir wollen nur Spaß haben.“

Und doch ist sein Ehrgeiz ungebrochen. Vor allem, wenn er mit dem SV Cannstatt auf Reisen geht. Den Kontakt stellt ein Freund aus Bochum vor ein paar Jahren her. In der Truppe des ältesten Stadtbezirks der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart spielen etliche ehemalige Bundesliga-Größen wie Thomas Packenius oder Istvan Richer, den alle nur Stefan rufen. „Es sind richtige Freundschaften entstanden“, fühlt sich van den Bosch gut aufgehoben.

Die Familie ist am Stream mit dabei

Ehefrau Delia und Tochter Isa sind große Fans, verfolgen das weltweite Treiben ihres „Kraftpakets“ in diversen Streams. Oder live vor Ort, in die italienische Hauptstadt macht die Gattin diesmal einen viertägigen Abstecher, um ihren Mann zu unterstützen. Es hilft.

2023 steht das globale Kräftemessen der Nationen in Japan an. Dann wird van den Bosch seine Koffer wieder packen, als amtierender Europameister. Mit rücksichtsloser Hingabe wird er in einem der bevölkerungsreichsten Ländern der Erde ins Wasser steigen. Physisch, mental und technisch dürfte er reif sein für den nächsten Titel. Ein echter Kerl dieser Bernd van den Bosch – aktiv in der härtesten Sportart der Welt.