Betrieb auf Sportanlage des 1. FCG ruht

Der Brand vom Dienstag (die WN berichteten) im Technikraum der Sportstätte des 1. FC Gievenbeck legt nach wie vor das Geschehen auf der Anlage des Vereins lahm. Derzeit sei man im Begriff, die Notstromversorgung wiederherzustellen, berichtet der Kaufmännische Leiter Stefan Grädler, der hofft, dass so die Geschäftsstelle Anfang kommender Woche wieder öffnen kann. Für den Trainingsbetrieb unter Flutlicht seien derweil weitaus höhere Wattzahlen von Nöten, weshalb dieser noch länger ausgesetzt werden könnte. „Hier haben uns zahlreiche Vereine Hilfe angeboten, auf deren Plätzen zu trainieren. Dafür möchte ich Danke sagen“, so Grädler. Der Brandvorfall erschwert dem 1. FCG auch die Vorbereitung der Hallen-Stadtmeisterschaften. Am Montagabend will sich der Vorstand des Vereins hierzu beraten. Im Raum steht, die Veranstaltung – selbstredend coronabedingt – abzusagen oder die weiteren Entwicklungen noch abzuwarten. Erste Absagen von teilnehmenden Vereinen hätten den 1. FC Gievenbeck bereits erreicht, wie Grädler bekennt.