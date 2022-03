Blackhawks eröffnen die Saison mit zwei Heimspielen

Die Münster Blackhawks freuen sich auf ihre erste Saison in der Regionalliga. Als Neuling dürfen sie auch gleich die Saison eröffnen. Am 23. April sind sie Gastgeber der Cologne Falcons und haben danach sogar ein weiteres Heimspiel.

Ehre, wem Ehre gebührt: Am 23. April darf Aufsteiger Münster Blackhawks auf dem Home-Cage an der Sentruper Höhe die bevorstehende Regionalliga-Spielzeit eröffnen. Zum Auftakt werden um 15 Uhr die Cologne Falcons erwartet.

Der Rest der Liga kann dabei den neuen Konkurrenten live und in Farbe in Augenschein nehmen, denn die Fortsetzung des ersten Spieltags ist erst eine Woche später fällig – dann aber auch schon mit dem zweiten Auftritt der Blackhawks, erneut mit den Heimfans im Rücken: Kickoff für das Spiel gegen die Düsseldorf Bulldozer ist am 30. April erneut um 15 Uhr.

Die erste Drittliga-Auswärtsfahrt steht am 7. Mai nach Bonn an. Gegner sind die Gamecocks (16 Uhr). Eine Woche später geht es am Sonntag (15. Mai, 18 Uhr) zu den Bielefeld Bulldogs. Vor der Sommerpause stehen noch die Heimpartie gegen die Troisdorf Jets (28. Mai) und die ersten Rückrundenpartien gegen Bonn (11. Juni) und in Düsseldorf (18. Juni) an.