Blackhawks zeigen Flagge, Nationalspielerin führt das neue Team an

Das Flagfootball-Team der Blackhawks um Nationalspielerin Lara Piesch (2.v.l.) ist ready to go.

Den Trainer der Münster Blackhawks bringt so schnell nichts aus der Ruhe, doch manchmal beschleicht auch Alexander Naretz ein mulmiges Gefühl: „Wenn die so aufeinander zurasen, dann zucke ich schon zusammen, weil es gleich kracht.“ Tut’s aber nicht – stattdessen geht es mit spitzen Fingern an eine der beiden roten Flaggen, die am Gürtel der Sporthosen befestigt sind. Nicht ganz so dezent wie an die Brieftaschen auf dem Weihnachtsmarkt, aber allemal deutlich sensibler und schmerzfreier als bei der üblichen Tackle-Variante des American Football – der Sport, der lange als Vater des Flagfootballs gelten durfte, inzwischen aber eher der große Bruder ist.

Ein Footballgewitter mit Blitzen, aber ohne Donner: Die leise Einsteigervariante des amerikanischen Volkssports geht langsam, aber sicher auf eigenen Füßen. „Das war der Randsport vom Randsport“, erinnert sich Lara Piesch. Vor 20 Jahren waren Botschafter der Cologne Falcons auf Werbemission in den Grundschulen Kölns unterwegs und hatten ein Spielgerät und eine Kiste mit Bändern im Gepäck, um den Kleinen einen ersten Eindruck vom Football zu vermitteln, ihnen aber blaue Flecken zu ersparen.

Der erste Kontakt hinterließ dennoch offensichtlich bleibenden Eindruck. Aus der kleinen Lara von damals ist inzwischen eine gestandene Sportlerin geworden, die 29-Jährige ist unverzichtbare Spielerin der Flagfootball-Nationalmannschaft. Selbst ein kurzer Ausflug aus der sportlichen Nische ins Zentrum der deutschen Sportleidenschaft, als Lara Piesch bei den B-Juniorinnen von Bayer Leverkusen in der Fußball-Regionalliga kickte, brachte die Rheinländerin nicht vom Kurs ab.

Marie-Sophie Linde, zweite Frau im Blackhawks-Bund, versucht sich und ihre Flagge vor Steffen Heuvel in Sicherheit zu bringen. Foto: Peter Leßmann

Ein Randsport ist Flagfootball nach wie vor – allerdings nicht mehr der eines anderen Randsports. American Football wird längst vom Mainstream getragen, als die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Flagfootball im Oktober die Halbzeitpause der NFL-Partie der Seattle Seahawks gegen die Buccaneers aus Tampa gestaltete, waren 70 000 Zuschauer in der Münchener Allianz-Arena Augenzeuge, weitere drei Millionen Menschen saßen vor den Fernsehschirmen.

Im Frühjahr können auch die Football-Fans in Münster live dabei sein, wenn auf dem Feld die Fäden gezogen werden: Die Münster Blackhawks zeigen Flagge – und schicken erstmals ein Team in der zweiten Flagfootball-Liga ins Rennen. Naretz, Trainer des American-Football-Zweitligisten, ist begeistert, die Football-Familie der Blackhawks zu komplettieren. „Wir präsentieren jetzt das komplette Angebot, das ist doch super“, sagt der umtriebige Spindoctor der Blackhawks. Berührungsängste mit der kontaktfreien Spielart seines Sports hat Naretz nicht.

Hatten Münsters Football-Clubs Verlustängste?

Und das ist nicht selbstverständlich, wie Lara Piesch berichtet. Sie hat während des Studiums in Dortmund für das Uni-Team der Dortmund Devils gespielt. „Flagfootball ist in Deutschland ein typischer Uni-Sport.“ Mit dem Diplom als Wirtschaftsingenieurin in der Tasche und als Angestellte des Eon-Konzerns hatte die 29-Jährige die Wahl zwischen vielen Standorten bundesweit und entschied sich für Münster.

Nicht nur wegen des Sports, sondern vor allem „weil meine Schwester in Münster studiert hat und die Stadt toll ist“. In Sachen Flagfootball allerdings war Münster zunächst ein Reinfall, das reichhaltige Angebot des Hochschulsports hatte von Quidditch bis Lacrosse fast alles im Angebot – Flagfootball nicht. Um im Training fürs Nationalteam zu bleiben, heuerte Piesch bei den Frauen im Tackle-Team der Mammuts an und ist dort immer noch aktiv.

Künftig jedoch nur noch im Time-Sharing: Ab sofort gilt der Fokus dem Flagfootball. „Football-Vereine haben sich komischerweise immer schwer getan mit dieser Sparte. Wenn, dann waren Flagfootball-Teams Handball- oder Leichtathletik-Vereinen angeschlossen. Wahrscheinlich weil die Football-Clubs Angst hatten, Spieler zu verlieren“, berichtet Piesch. „Auf den ersten Blick überschneiden sich beide Sportarten sehr“, sagt sie, aber „auf den zweiten“ – den auf die Sportkleidung ohne Helm und Protektoren beispielsweise – „unterscheiden sie sich gewaltig.“

Piesch: „Es ist einfach ein anderer Sport“

Doch der Profi ist längst beim dritten Blick angekommen, und „dann gibt es doch mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede“. So können vor allem die Offense-Spieler, Quarterback und Wide-Receiver, problemlos die Spielarten wechseln. „Die Kollisionen gibt es nicht, aber die Skills sind umso wichtiger.“ Die rote Flagge also als weiße Fahne für Weicheier oder Frauen – oder beide, weil Ligateams ohne zahlenmäßige Vorgaben gemischt antreten dürfen? „Nein, es ist einfach ein anderer Sport“, sagt Lara Piesch. „Mit unglaublich viel Tempo und Dynamik“, ergänzt Naretz.

Auf ein Wort: Alexander Naretz Alexander Naretz Foto: Ansgar Griebel Alexander Naretz ist ein Blackhawk der ersten Stunde, zählt seit 2013 zur Football-Familie – die längst zu einem veritablen Clan herangewachsen ist. Vom Spieler ist Naretz zu einem der innovativen Antreiber des Projekts geworden und hat als Aufstiegs-Headcoach im Oktober die Grenze vom Amateursport in ein semiprofessionelles Umfeld überwunden. Dennoch wollen die Münster Blackhawks ihre familiären Wurzeln auch in der 2. Bundesliga beibehalten. Auch die Flagfootball-Abteilung ist jetzt Teil der Sippe.



Die Flagfootball-Abteilung ist das jüngste Kind der Blackhawks-Familie, ist die Familienplanung jetzt abgeschlossen?

Noch nicht ganz, da gibt es schon noch was ganz Feines: Das ist der Damen-Football, aber auch den haben wir im kommenden Jahr auf dem Schirm. Wie immer: Man darf sich überraschen lassen ...



Die Blackhawks feiern 2023 den zehnten Geburtstag, was hat sich in dieser Zeit in der Wahrnehmung verändert, wie ist das Team in Münster angekommen?

Manchmal muss ich mich zwicken, um das wirklich zu glauben. Wenn ich über den Weihnachtsmarkt gehe, dann sehe ich entweder Nikolausmützen oder Blackhawk-Caps – und Leute, die über uns sprechen. Von einer Truppe, die niemand kennt, haben wir uns zu einer Mannschaft entwickelt, für die sich die Menschen interessieren. Wir sind Alltagsgespräch geworden, und Münster gibt uns auch unglaublich viel zurück. Das passt perfekt zusammen.



Black Hawk hieß im 18. Jahrhundert der Häuptling der Sauk, die Chicago Blackhawks hatten großen Stress, durften ihren Namen schließlich behalten, mussten aber ihre traditionellen „Indianer“-Kopfbedeckungen verbieten. War kulturelle Aneignung je ein Thema bei den Münster Blackhawks?

Nein, das ist ein sehr symbolträchtiger Name, aber politisch korrekt. Tatsächlich nistet an der Sentruper Höhe seit Ewigkeiten eine Bussard-Familie – und der Name steht auch fürs Abheben, für das Entdecken neuer Jagdgebiete. ...

Piesch ist die Keimzelle des neuen Teams, das im Ligabetrieb einen Kader von mindestens 15 Aktiven bereitstellen sollte – im Spiel stehen denn jeweils fünf Offensiv- und fünf Defensivkräfte auf dem Feld. Kein Pro­blem für die Blackhawks, wenn es donnerstags dunkel und eiskalt wird über den Ascheplätzen der Sentruper Höhe. Dann versammeln sich rund 20 Aktive zur Flaggenjagd und lassen es mächtig krachen – auch ohne schmerzhafte Zusammenstöße ...