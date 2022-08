Blackhawks siegen auch in Köln – und stehen kurz vor den Playoffs

In der Buchhaltung muss alles seine Richtigkeit haben, darum heftet Alexander Naretz den Spielbericht zur Party seiner Blackhawks bei den Cologne Falcons brav im Saisonordner unter „Arbeitssieg“ ab. 27:7 bezwang der Klassenprimus der Regionalliga die befreundeten Kölner, fuhr den achten Erfolg im achten Spiel ein – und steuert unaufhaltsam der Aufstiegsrunde entgegen.

Tatsächlich war es irgendwie auch business as usual, was die Blackhawks bei den Falken ablieferten: präzise Pässe von Quarterback Nils Korella, finalisiert und für die Anzeigetafel fein gemacht von Chris Busse (2), Clemens Schuldt und Florian Wirsen. Wo „Arbeitssieg“ draufsteht, ist bei den Blackhawks zumindest solide Wertarbeit drin – und so steht den Detailplanungen für die Saisonverlängerung mit den Aufstiegsplayoffs ganz wenig bis nichts mehr im Wege: Tatsächlich fehlt den Münsteranern nach dem gleichzeitigen Erfolg der Bielefeld Bulldogs gegen die Bonn Gamecocks (26:17) jetzt doch noch ein Pünktchen, um final den Haken hinter den Titelgewinn in der Regionalliga Staffel West zu machen.

Bei der Souveränität, mit der der Aufsteiger die neue Liga bislang absolviert und dominiert ist der fehlende Zähler bestenfalls nur noch eine Frage der Zeit. Vollzug kann bereits am kommenden Wochenende auf heimischen Anlage gegen eben jene Bielefelder gemeldet werden – und dann doch noch mit einer Art Endspiel mit Finalcharakter. Dann vielleicht auch als Galavorstellung statt nur mit dem obligatorischen Arbeitssieg.