Blackhawks stürmen Bulldogs-Hütte und holen vierten Sieg im vierten Spiel

Noch sind die Blackhawks in der Kennenlernphase, auch wenn keine Wollknäuel durch die Gegend fliegen. Am Samstag war der Regionalliga-Aufsteiger zu Gast beim Liga-Favoriten Bielefeld Bulldogs, genoss Atmosphäre und Stadion – und entführte mit 21:7 beide Punkte, ein starkes Stück ...

Nach dem Schlusspfiff versammelten sich die Münster Blackhawks noch einmal zum Gruppenbild auf dem Platz der Bielefeld Bulldogs – fast ein wenig ehrfürchtig ob der beeindruckenden Anlage der Ostwestfalen, die am Samstag mit gut 3000 Zuschauern einen vergleichsweise „mäßigen“ Andrang vermeldeten. „Das ist alles schon sehr professionell“, zeigte sich Blackhawks-Coach Alexander Naretz durchaus beeindruckt vom erklärten Liga-Favoriten. Wer sich das Erinnerungsfoto der Hawks aber genauer anschaut, der entdeckt in der Mitte ein wenig verdeckt die Anzeigetafel mit der Zahlenkombination 7 und 21. Gastgeber sieben, Gäste 21. „Ja“, gibt Naretz auf Nachfrage zu, „wir haben gewonnen.“ Zum vierten Mal im vierten Spiel dieser Debütsaison in der Regionalliga. „Aber“, so der unvermeidliche Zusatz, „es war ein ganz schweres Spiel auf Augenhöhe.“ Augenhöhe mit dem Liga-Favoriten mitsamt Happy End. Viel mehr geht nicht für die Blackhawks.

Tatsächlich setzte Quarterback Nils Korella einmal mehr die entscheidenden Nadelstiche, suchte und fand Maxi Elfers sowie dreimal Clemens Schuldt, und einmal mehr machte die Defense einen nahezu perfekten Job – auch wenn Bielefeld der Blackhawks-Endzone näher kam als jeder Gegner zuvor. Fünfmal kläfften die Bulldogs in unmittelbarer Nähe der relevanten Zone, nur einmal brachten sie das Bällchen zum Herrchen.