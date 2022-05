Borussia Münster feiert den Abstieg

Jetzt ist der Abstieg in die Bezirksliga besiegelt, zwei Landesligaspiele hat Borussia Münster noch vor sich – vermutlich weitere zwei, die eigentlich die nötige Qualität für den Klassenerhalt nachweisen, wie auch der starke Auftritt beim 1:2 in Bockum-Hövel am Sonntag.

An der Grevingstraße gab es einen warmen Empfang für die wackeren Landesligakicker von Borussia Münster. Mitten in die Aufstiegsfeiern der ersten Damen und der dritten Herren platzte der kleine Konvoi aus Bockum-Hövel, wo die Mannen um Trainer Yannick Bauer ihre letzten ohnehin nur noch theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt hatten liegenlassen.

„Und eben so, wie es zu dieser Saison passt“, sagte Bauer. „Mit einer guten Leistung, aber ohne Punkte – so steigt man am Ende ab.“

"Stärkster Gegner in dieser Saison"

Im konkreten Fall war es eine 1:2 (0:2)-Niederlage „gegen den wohl stärksten Gegner, den wir in dieser Saison hatten“. Die Borussen waren im ersten Durchgang schon beeindruckt von Druck und Kreativität der Platzherren, die folgerichtig durch zwei Tor-des-Monats-verdächtige Treffer (20. und 40.) mit 2:0 vorne lagen.

„Wir haben dann in der Pause umgestellt“, so Bauer, der in der Folge eine Borussia mit Landesligaformat sah, mit Chancen für Hannes John (70.), der nur den Pfosten traf, und Tim Gimbel, der in letzter Minute der Nachspielzeit sogar noch den 2:2-Ausgleich auf den Fuß hatte. Stattdessen blieb es beim späten Anschlusstreffer durch Steffen Menke (90.+2) und der nächsten vermeidbaren Niederlage.

Bauer: Ende eines Lebenswegs

Somit endet die Borussen-Zeit von Bauer nach vier Jahren als Aktiver und fünf Saisons als Trainer in 14 Tagen mit dem Abstieg. „Da endet für mich schon ein wichtiger Lebensweg“, meinte Bauer – am Sonntag immerhin noch mit zwei Aufstiegsfeiern. „Da konnten wir nachfühlen, wie sich das anfühlt, auch ganz schön.“

Borussia: Oluts – Genius, Schrick, Hupe, Gimbel – Klosa, Burchardt, Alves Duarte (81. Menke)– Nyassi (75. Demir), John, Betet (81. Costa Rocha)