Borussia Münster macht beim TuS Altenberge fast alles richtig und atmet auf

Einen richtig reifen Auftritt legte Borussia Münster beim 2:1-Sieg beim TuS Altenberge am Sonntag hin. Dass es zum Schluss noch mal spannend wurde, konnte keiner in den Reihen der Gäste begreifen. Bis zur Schlussminute war die Überlegenheit riesig.

Manchmal fallen im Überschwang der Gefühle Sätze wie: „Das war das beste Spiel, das wir je gemacht haben.“ Yannick Bauer, Coach von Borussia Münster, konnte diese Einschätzung nach dem 2:1 (1:0) beim TuS Altenberge aber durchaus begründen. „Die Trainingswoche war bereits super, die Jungs haben es alle begriffen. Der Gegner hatte null Zugriff, wir haben richtig geil gekickt, waren super dominant.“

Warum das Ergebnis dann so knapp klingt? Die Chancenverwertung fiel eher mau aus. Ansumana Nyassi (2.) und Diogo Alves Duarte (17.) verpassten völlig frei die Führung. Die holte Jannis Pier erst nach der Pause nach, als er eine gute Vorarbeit von Linksverteidiger Wilco Schmidt unter die Latte drosch (56.). Der Gast drängte weiter und bekam einen Elfmeter, als TuS-Keeper Jan Winter den vorbeieilenden Nyassi von den Beinen holte. Rot nahm Referee Florian Visse zwar wieder zurück, den Strafstoß aber versenkte Hannes John zum 2:0 (66.). „Wir haben alle nicht so richtig verstanden, warum es am Ende noch mal spannend wurde“, sagte Bauer. In der ersten Minute der Nachspielzeit versenkte Jannick Hagedorn einen Freistoß, den Philipp Oluts aber hätte halten müssen – plötzlich waren die Hausherren da. Nach einer Ecke forderten sie nicht zu Unrecht Elfmeter für ein Foul an Felix Risau. Die Borussen atmeten auf. „Wir waren sogar ein bisschen angefressen, dass es noch mal eng wurde“, so Bauer. Zumindest haben die Münsteraner die Abstiegsränge jetzt verlassen. Auch wenn sie diesmal keineswegs spielten wie eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft.

Borussia: Oluts – Genius, Niesing, Schrick (46. Hupe), Schmidt (81. Landas) – Alves Duarte, Menke, John – Nyassi (89. Salkovic), Pier (60. Hermann), Betet