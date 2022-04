Borussia Münster muss sich Vorwärts Wettringen 1:2 geschlagen geben

Der Druck wird größer für Borussia Münster. In der Landesliga setzte es im Abendspiel auf Kunstrasen im vorgezogenen Heimspiel gegen Vorwärts Wettringen ein bitteres 1:2 (1:1), das zu vermeiden war. Denn in einer leidenschaftlichen Vorstellung trieb die Elf den Ball bis zuletzt nach vorne – da aber passierte zu wenig.

Aus einem Dutzend Heimspiele hat Borussia nur elf Zähler geholt. Die Statistik lügt nicht. Spielcoach Dennis Hater, erneut anstelle von Yannick Bauer verantwortlich, haderte: „Wir erarbeiten uns das Spielglück nicht. Wir waren mindestens gleichwertig und stehen wieder mit leeren Händen da.“ Allen sei klar, dass die wichtigen Spiele noch kommen.

Pech hatte Stürmer Manoel Schug, wieder einmal. Nach 21 Minuten humpelte der Leistungsträger vom Platz. Die alte Mittelfußblessur war wieder aufgebrochen, da ging nichts mehr. Zwei Treffer waren bereits gefallen. Die auf vielbeinige Defensive setzenden Gäste, die Torjäger Lyon Meyering (gerade aus der Quarantäne entlassen) erst spät brachten, legten durch ein Abstaubertor von Florian Kappelhoff-Rickert vor (12.). Borussia-Keeper Nick Zumdick aus der A-Junioren-Bezirksliga ließ einen scharfen Schuss von Henning Hils nach vorne abprallen. Seine einzige Unsicherheit – ansonsten spielte er stark. Mit der Fußspitze egalisierte Ansumana Nyassi (16.) und nahm nach starkem Dribbling auch die ungewollte Mithilfe von Vorwärts-Schlussmann Tobias Brünen an. Wettringen, trainiert vom Ex-Preußen Patrick Wensing noch bis mindestens 2023, schaltete gerne blitzschnell um, suchte und fand Zielspieler Kappelhoff-Rickert durch Felix Bußmann und Hils. Der Torschütze schloss einen Konter mit Pfostenschuss ab. Und Zumdick fischte einen Freistoß von Bußmann aus dem Winkel.

Nach Wiederanpfiff bei böser Kälte, fiesem Wind und Regen diktierte die unverdrossene Borussia das Geschehen minutenlang, attackierte griffig auch über außen und kam in die gewünschte Zone, wo Asad Salkovic oder Jannis Pier warteten. Und Nyassi selbstredend, dessen Tempo und Technik vom Gegner kaum zu kontrollieren waren. Vorwärts wirkte abwartender, aber wischte den Eindruck mal eben weg. Nach einem Konter wurde Kappelhoff-Rickert von Mathis Schrick gefoult. Den Elfmeter setzte Bußmann unhaltbar ins Netz (56.). Wettringen hielt sich diszipliniert schadlos und atmete ein paar Mal durch, weil der anrennende Gegner zu Szenen kam. Nyassi verpasste eine perfekte Hereingabe von Nils Burchardt und traf später die Hereingabe von Demir nicht richtig. Für Vorwärts setzte Kappelhoff-Rickert noch einen Ball an die Latte. Mit Gelb-Rot schied in der Nachspielzeit Münsters Dribbler Diogo Alves Duarte aus – einmal also fehlt der beim nächsten Versuch der Borussia, an Punkte zu kommen.

Borussia: Zumdick – Costa Rocha, Niesing, Schrick, Schmidt – Burchardt, Alves Duarte – Betet, Salkovic (64. Demir), Nyassi – Schug (21. Pier)