Schwere Verletzung überschattet Borussias Pflichtsieg

Mit einem unspektakulären Pflichtsieg hat sich Borussia Münster am Sonntag in der Landesliga drei Punkte gegen den TuS Wiescherhöfen gesichert. Es gab aber einen großen Wermutstropfen, denn ein Borusse verletzte sich schwer.

Vor so einem Spiel schärft jeder Trainer eine Woche lang die Sinne seiner Kicker. Nicht anders ging Yannick Bauer bei Borussia Münster vor, um bloß nicht in die Falle zu tapsen gegen den abgeschlagenen Landesliga-Letzten TuS Wiescherhöfen aus Hamm. Mit dem 2:0 (1:0) nahmen die Gastgeber dann vor allem die drei Punkte mit, die sie partout holen mussten. Große Freude kam nicht auf.

Das lag auch daran, dass sich in letzter Minute mit Außenverteidiger Moritz Genius einer der Besten böse an der Schulter verletzte und ins Krankenhaus gefahren wurde. „Das brauchst du dann gar nicht mehr“, sagte Bauer und sah nur ungern zum in Decken gepackten Genius, der auf dem Rasen liegen blieb, bis die Sanitäter kamen.

Punktloses Wiescherhöfen attackiert

Die zuvor in 18 Partien 17 Mal geschlagenen Gäste, die im November beim 1:1 gegen Borken den einzigen Punkt geholt hatten, waren noch gar nicht im Bilde, als Borussia – ohne die gesperrten Henry Hupe und Nils Burchardt – mühelos zu ersten Szenen kam, ohne sie zu nutzen. Nach zehn Minuten aber legte Marko Costa Rocha, zentral gut angespielt, klug quer und machte Ansumana Nyassi zum 1:0-Torschützen. Wiescherhöfen störte das kein Stück. Die Elf stellte sich nicht mit sechs Mann hinten rein und schlug Befreiungsschläge. Sie attackierte im Rahmen ihrer Möglichkeiten – eine Torchance hatte Amin Lakhlifi sogar (17.).

Zu schnell plätscherte das Geschehen dann vor sich hin. Genius machte rechts etliche Meter, Hannes John versuchte, das Spiel aufzuziehen, aber vieles versandete auf dem Grün. Pass-Qualität und -Schärfe fehlten, die richtigen Ideen auch, den individuell limitierten Gegner auszuspielen. Diogo Alves Duarte setzte einmal Stürmer Asad Salkovic ein, aber der scheiterte an Keeper Jan Pankauke.

Fehlt Borussia das Selbstvertrauen?

Trainer Bauer blieb zur Pause nur ein paar Minuten in der Kabine („Das war besser so heute.“), die Elf schwor sich selbst aufs Attackieren ein. Der im Dezember zum TuS gekommene Ex-BVB-Profi Salvatore Gambino setzte nach kurzer Ansprache drinnen eine Aktivierung im Fünf gegen Fünf draußen an, ehe es weiterging.

Zu seinem Leidwesen. Alves Duarte nutzte sein Tempovermögen und legte frei vor dem Tor für Costa Rocha auf (50.). Danach fanden ein paar gute Pässe die Tiefe, aber vieles blieb Stückwerk. Jonas Niesing und Nyassi hätten noch treffen können. „Im Endeffekt okay, aber mehr auch nicht“, sagte Bauer. „Fußballerisch müssen wir das klarer gestalten. Vielleicht fehlt uns das Selbstvertrauen derzeit.“

Borussia: Oluts – Genius, Niesing, Klimek (81. Brakel), Mikowsky – John – Costa Rocha (56. Betet), Alves Duarte, Menke, Nyassi (77. Ta) – Salkovic (67. Lüntz)