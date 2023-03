„Sind sehr zufrieden“: Heimspiel für das Boxzentrum mit Siegen garniert

Der Verband suchte händeringend nach einem Ausrichter für die Westfalenmeisterschaften Junioren – und wurde fündig. Beim Boxzentrum Münster, Landesleistungsstützpunkt. Immerhin 38 Kämpfe fanden am am Schifffahrter Damm statt.

Oliver Ginkel boxte am Samstagabend in der Bundesliga für Hamm, sein Trainer Farid Vatanparast begleitete ihn.

Der Verband suchte händeringend nach einem Ausrichter für die Westfalenmeisterschaften der U 15, U 17 und U 19 – und wurde fündig. Beim Boxzentrum Münster, Landesleistungsstützpunkt. „Klar ist das mit viel Arbeit verbunden, aber wir haben das gerne gemacht, alles bestens über die Bühne bekommen, sagt „Hausherr“ und Trainer Farid Vatanparast.

Immerhin 38 Kämpfe fanden am Samstag und Sonntag am Schifffahrter Damm statt. Und es gab eine Reihe von westfälischen Meisterinnen und Meistern aus dem Heimischen Stall, die sich für die Wettkämpfe auf NRW-Ebene qualifizierten. Bei der weiblichen U 19 setzte sich Veronika Wloch in der Klasse bis 52 Kilogramm im Finale gegen Leni Vogelsang (ÖSG Viktoria 08 Dortmund) ebenso durch wie Enejda Elezi (bis 66 Kilo) gegen Diana Streich vom BC Warendorf.

Ginkel gewinnt nach Punkten

Der männliche Nachwuchs stand dem in der ältesten Jugendklasse in nichts nach. Tofik Ouro Bagna (bis 60 Kilo), Thomas Orlov (bis 67 Kilo) und David Leinweber (bis 75 Kilo) holten klare ­Siege im Ring. Auch Mousa Abdahlem (bis 63 Kilo) in der U-17-Konkurrenz triumphierte. Einzig in der U 15 mussten sich Hasan Badran (bis 40 Kilo) und Melvin Mitchell (bis 52 Kilo) geschlagen geben. „Wir sind mit den Leistungen sehr zufrieden“, freute sich Vatanparast, der noch am Samstagabend zwischen Münster und Hamm pendelte. Beim MBR in der Bundesliga boxt sein Schützling Oliver Ginkel. Der musste in der Klasse bis 81 Kilogramm am Abend gegen Georgy Gubeladze von Gegner BC Traktor Schwerin ran – und gewann nach Punkten. Ginkel hatte wesent­lichen Anteil daran, dass sich seine Jungs in der Tabelle an den Mecklenburg-Vorpommern vorbeischoben auf Rang eins. Spitzenreiter.

Am Samstag war mit Volodymyr Reshetnikov in der Klasse bis 71 Kilo auch ein Faustkämpfer des BC Münster 23 am Start. Er unterlag Flori Suka (BC Espelkamp) nach Punkten – Vize-Westfalenmeister. Immerhin.

Im April oder Mai werden die NRW-Meisterschaften der U 15 bis U 19 stattfinden – dann nicht mehr ge­bündelt im Rahmen einer Veranstaltung, sondern an drei Standorten.