Brillux-Athlet Zahlten knackt die WM-Norm

Silas Zahlten hatte bei der Karlsruher Laufnacht alles im Griff: Das Rennen, die Konkurrenz und vor allem die Zeit: „Neun Minuten hatten wir uns vorgenommen“, so die Planung des Athleten der LG Brillux Münster, nach 3000 Metern und sieben Hindernissen stoppte die Uhr bei 9:01,57 Minuten.

Trainer und Athlet „hoch zufrieden“

„Eine Galavorstellung“, bescheinigte Trainer Jörg Riethues seinem Schützling, der selbst ebenfalls hochzufrieden war mit seinem Auftritt über diese anspruchsvolle Distanz, die in diesem Jahr noch für einige Höhepunkte in seiner jungen Karriere sorgen soll. Das erste Zwischenziel zumindest ist abgehakt: Die Normzeit für die U-20-WM im kolumbianischen Cali (9:05) ist geknackt, jetzt gilt es, das Ticket noch beim Deutschen Leichtathletikverband abzusichern.

„Es fahren nur zwei Läufer aus Deutschland mit, die Entscheidung fällt beim Internationalen Meeting in Mannheim im Juli“, sieht sich Zahlten noch nicht ganz am Ziel. Mit dem Erfurter Robin Müller, am Samstag Zweiter hinter Zahlten, hat ein weiterer Athlet die Norm schon geknackt, mit Kurt Lauer von der LAZ Ludwigsburg wird ein weiterer hoch veranlagter Nachwuchsläufer diese Hürde als Dritter nehmen. In Mannheim wird es dann zwei aus drei heißen. „Für mich geht es auch darum, für die Europameisterschaften im nächsten Jahr die Grundlagen zu schaffen. Aber ich würde schon sehr gerne nach Cali, auch, weil es vorher mit der Nationalmannschaft eine einwöchige Vorbereitung in Los Angeles gäbe. Wann bietet sich diese Gelegenheit schon.“

Sietmann im Pech, Enseling, Kruse und Bender mit Bestzeiten

In Karlsruhe musste Marco Sietmann im gleichen Rennen nach Rempeleien und einem schmerzhaftem Spikes-Abdruck auf dem Fuß vorzeitig passen. Über 5000 Meter verbesserte U-20-Athletin Leonie Kruse ihre Bestzeit noch einmal deutlich auf 17:50,26 Minuten. Oscar Enseling knackte in 14:53,02 die Norm für die U-23-DM, Jens Kassebeer kam nach ebenfalls starken 15:33,48 ins Ziel. Jari Bender lief die 1500 Meter in 3;54,28 und darf somit ebenfalls zu den U-23-Titelkämpfen fahren.