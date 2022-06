Brillux-Debütant Busse gewinnt Weitsprung – U-20-Staffel knackt DM-Norm

Münster

Eine Staffel musste absagen, zwei wurden nach einem Wechselfehler disqualifiziert, aber immerhin gewann eine die 4x100 Meter beim Borsig-Meeting in Gladbeck. Für die LG Brillux Münster lief es mal so, mal so. Das galt auch für den Weitsprung, den Maximilian Busse gewann.

Von Thomas Rellmann