Zwei Doppelpacker schießen Roxel an die Spitze

Dieser BSV macht Spaß, dieser BSV hat Spaß. Vier Treffer in Neuenkirchen – dort werden nicht so viele Mannschaften gewinnen. Schon gar nicht mit 4:1 (2:1). „Ich bin stolz auf die Jungs. Wir hätten viel mehr Tore machen müssen“, bilanzierte Trainer Oliver Logermann nach dem klaren Sieg. Damit bleibt Roxel weiter ungeschlagen und sprang an die Tabellenspitze der Landesliga 4.

Eine Momentaufnahme? Wer weiß, aktuell scheinen die Jungs aus dem Westen Münsters richtig im Flow zu sein. „Wir kommen gut aus den Startlöchern und können im ersten Durchgang locker fünf oder sechs Tore machen“, so Logermann. Niklaas Houghton brachte die Gäste bereits in der vierten Minute auf Querpass von Maximilian Picht mit 1:0 in Führung. „Dafür haben wir ihn geholt“, lachte Logermann.

Der weitere gute Chancen durch Dennis Bäumer und Richard Joaquim sah. Nach 16 Minuten schepperte es dann wieder, Picht war diesmal zur Stelle. Bäumer und Kai Kleine-Wilke hätten schon vor der Pause alles klarmachen müssen, stattdessen kam Neuenkirchen durch Jan Rauße zum überraschenden Anschluss (40.).

Nach dem Wechsel stellten erneut Houghton (75.) und Picht (87.) mit ihren Toren auf 4:1. In Überzahl: Neunkirchens Fynn Michael Onken hatte nach 67 Minuten die Gelb-Rote Karte gesehen. Mit etwas mehr Glück im Abschluss hätte Roxel acht bis zehn Tore machen können.

BSV Roxel: Hermes – Ziegner, Lübke, Goßling – Picht, Flaßhar (84. Wesberg), Gockel, Bäumer – Kleine Wilke (86. Castro) – Houghton (79. Bußmann), Joaquim (76. Kaling)