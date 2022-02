BSV Roxel schlägt sich achtbar im Spitzenspiel

Trainer Andreas Helftewes verlor das Landesliga-Spitzenspiel mit seinen Handballerinnen des BSV Roxel. Foto: fotoideen.com

Nur vier, fünf, manchmal sechs Spielerinnen im Training – der Corona-Februar hält nicht so viel sportlich Gutes für die Landesliga-Handballerinnen des BSV Roxel bereit. Zu allem Überfluss ging es am Sonntag zum Ligaprimus DJK Everswinkel II. „Wir wollten das Spiel verschieben, aber die beiden Ausweichtermine, die uns angeboten wurden, passten nicht“, so Trainer Andreas Helftewes. Also rekrutierte er drei Aktive aus der Reserve. „Wir wollten Spaß haben und möglichst keine 40 Gegentreffer bekommen“, so die Zielsetzung. Gelungen, mit 25:38 (13:20) hatte der Gast das Nachsehen.

Mehr als achtbar verkaufte sich der BSV, hielt phasenweise mit. Allein die zahlreichen Tempogegenstöße des Spitzenreiters nach leichtfertigen Ballverlusten im eigenen Angriff waren ursächlich für die hohe Anzahl an Gegentoren. Zwei Wochen hat Roxel jetzt spielfrei, am 12. März geht es weiter mit dem Heimspiel gegen den SC Münster 08.

Nachbar Sparta verlor derweil bereits am Samstag bei SuS Neuenkirchen mit 17:24 (7:12).