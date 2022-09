Bückmanns siebter Streich und eine Premiere

Die Vorzeichen waren nicht besonders gut, am Ende aber war das Glück auf der Seite des Vater-Sohn-Turniers in Wolbeck. Bis auf zehn Minuten Nieselregen blieb es trocken – und Carlo Bückmann sicherte sich den siebten Titel.

Sorgenvolle Blicke richtete Ernst Mackel am Freitag und am frühen Samstagmorgen auf seine Wetter-App. 90 Prozent Regen-Wahrscheinlichkeit war da angezeigt, dazu ein breites Wolkenbank über Westfalen. „Da habe ich ein Stoßgebet an Henning geschickt“ sagte Ernst Mackel, der vor einem Jahr erstmals das Vater-Sohn-Turnier in Wolbeck für den verstorbenen Henning Bösenberg übernommen hatte. Und das Gebet scheint geholfen zu haben, „bis auf zehn Minuten Nieselregen“ (Mackel) blieb es auf der Anlage des TC 66 Wolbeck trocken. So stand der 43. Auflage dieses besonderen Familienduells nichts im Weg, der für Dieter und Carlo Bückmann (TC St. Mauritz/1. TC Hiltrup) frei zum siebten Titel war. „Wir haben richtig Sahne gehabt mit dem Wetter. So hat alles funktioniert, die Atmosphäre war wieder einmal super“, sagte Mackel nach dem sonnigen Finaltag.

An dem hatten sich Bückmanns in einem Traditionsduell gegen Michael und Christopher Koderisch (TC BW Halle), die auch schon dreimal das Turnier gewonnen hatten und nun zum fünften Mal Zweite geworden sind, mit 6:4, 6:4 durchgesetzt. Deutlich knapper verliefen dagegen die Halbfinals. Das Bückmann-Duo hatte gegen die Hiltruper Bernhard und Leonard Goblirsch beim 5:7, 6:4, 7:5 mächtig kämpfen, das Team Koderisch rang die Vorjahresfinalisten und diesjährigen Drittplatzierten Mikhail und Max Smirnov (TV Warendorf) mit 7:6, 4:6, 14:12. „Das waren spannende, gutklassige Partien“, erklärte Mackel, der mit seinem Sohn Philipp ebenfalls zum Schläger gegriffen und sich mit dem 6:4, 2:6, 10:4 gegen Robert und Jan Schröder (Hiltrup) den Sieg in der Nebenrunde gesichert hatte. Dritte wurden hier Frank und Benjamin Jöge (Wolbeck) vor den Roxelern Heribert und Karsten Aupers.

Eine gelungene Premiere feierte auch das Mutter-Tochter-Turnier, das als „Versuchsballon“ gut ankam. Sieben Paare hatten gemeldet, in einem Warendorfer Finale waren letztlich Barbara und Julia Niemeyer gegen Christiane und Rike Trüschler mit 6:2, 7:5 erfolgreich. Dabei war Familie Trüschler – auch Lutz und Mats (Platz sechs) waren dabei – wie auch Familie Goblirsch – neben dem männlichen Part schlugen auch Ulla und Charlotte auf – doppelt vertreten. „Das Mutter-Tochter-Turnier ist bestens angekommen. Ich denke, dass wir es auch im nächsten Jahr wieder anbieten werden“, sagte Mackel, der mit seinem „Traumteam“ erneut ein Turnier auf die Beine gestellt hat, bei Teilnehmern und Zuschauern großen Anklang fand. Der 44. Auflage dürfte eigentlich nichts im Wege stehen.