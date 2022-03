BW Aasee verliert spät, Albachten feiert Doppelpacker Kovacevic

Ziemlich ausgedünnt kam der Spieltag in der Bezirksliga daher, nur zwei Teams aus Münster durften am Sonntag antreten.

Nachdem die Partien des VfL Wolbeck, des SC Münster 08 und von GW Gelmer coronabedingt abgesagt worden waren, kämpften immerhin Spitzenreiter Concordia Albachten und das abstiegsbedrohte BW Aasee um Punkte. Während knappen Albachten zu Hause einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen SuS Neuenkirchen II einfuhr, unterlagen die Blau-Weißen gegen Emsdetten 05 mit 0:1 (0:0).

Concordia siegt dank starker erster Hälfte

Concordias Coach Sebastian Hänsel musste nach dem Spiel erst einmal vor der lauten Musik flüchten, die durch die Kabine des Siegers schallte. Draußen angekommen zog er sein Fazit. „Das war eine der besten ersten Halbzeiten, die wir über die Saison gespielt haben“, freute er sich. Ablauf, Passspiel, Flexibilität und Arbeit gegen den Ball – im ersten Durchgang stimmte viel bei den Gastgebern. Bereits ganz früh in der Partie sorgte der formstarke Nemanja Kovacevic für die Führung, als er einen durch „gezieltes Pressing“ (Hänsel) erzwungenen Fehler von Neuenkirchens Keeper Frederick Stegemann aus gut 30 Metern zum 1:0 nutzte (3.). Nach einer halben Stunde kombinierten sich die Gastgeber über die linke Seite durch, in der Mitte war es wieder Kovacevic, der seinen zweiten Treffer markierte (31.). In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel, „am Ende war der Sieg ein bisschen glücklich“, sagte Hänsel. Nabil Charif erzielte den Anschluss (55.), am Ende aber behielt Concordia die Punkte zu Hause.

BW Aasee reicht ein Fehler zur Niederlage

Anders war die Stimmungslage bei Aasee-Coach André Kuhlmann. „Sehr, sehr ärgerlich für uns“, sagte er nach der späten 0:1-Niederlage gegen Emsdetten. Beide Teams hatten ihre Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Lange stand es 0:0, ehe Leon Veltrup einen Fehler in der Abwehr der Gastgeber zum Siegtor nutzte (78.). „Uns hat einfach ein bisschen die Galligkeit gefehlt“, sagte Kuhlmann, dessen Team vor allem im Strafraum zu ungenau agierte. „Das müssen wir schnell abhaken – und dann wartet nächste Woche ein ganz wichtiges Spiel gegen Münster 08. Wenn es denn stattfindet“, so Kuhlmann.