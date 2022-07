CHIO-Sieger Nieberg: „Dieser Moment – unbezahlbar“

Münster

Gerrit Nieberg liegt am Strand der griechischen Insel Kos und genießt an der Seite von Freundin Johanna seinen Kurzurlaub. Doch wenn der 29-Jährige die Augen schließt, dann kommen ihm unweigerlich die Erinnerungen an seinem Sensationsritt in der Aachener Soers in den Sinn. Unvergleichlich, unbezahlbar – unvergesslich.

Von Ansgar Griebel