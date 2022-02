"Will als Sieger in die Schule": Gievenbecks Keil ist Lehrer in Kinderhaus

Für Christian Keil vom 1. FC Gievenbeck steht am Samstag ein brisantes Duell in der Fußball-Westfalenliga an. Er trifft auf seinen Jugendclub, der immer wieder mal anklopft - zugleich will Keil seine Schüler am Kinderhauser Geschwister-Scholl-Gymnasium nicht enttäuschen.

Das Westfalenliga-Duell des 1. FC Gievenbeck mit Westfalia Kinderhaus (Samstag, 15 Uhr) ist für Christian Keil in vielerlei Hinsicht brisant. Für den 31-Jährigen geht’s gegen seinen Jugendclub, der immer wieder mal anklopft, und um einen triumphalen Montag im Kinderhauser Geschwister-Scholl-Gymnasium. Im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Jonas Austermann spricht Keil zudem über das Thema Aufstieg und sein Torjäger-Gen.

Inwiefern sind Spiele gegen Kinderhaus noch etwas Spezielles für Sie?

Keil: Spiele gegen die Westfalia sind natürlich immer besonders für mich. Mittlerweile vor allem wegen der vielen Zuschauer, die ich bereits seit Jahren kenne. Auf dem Platz sind bis auf Nick Rensing – mit seinem Bruder Tim habe ich die ganze Jugend zusammengespielt – nicht mehr viele aus „meiner Zeit“ bei der Westfalia verblieben.

Anfang September gab‘s ein 1:1 im direkten Duell, Ihr Trainer Florian Reckels sah überlegene Kinderhauser. Was erwarten Sie am Samstag für ein Spiel?

Keil: Wie immer ein rassiges Derby mit vielen Zweikämpfen – und dementsprechend nicht nur vom Wetter eine stürmische Partie. Die beiden Spiele in Kinderhaus in den letzten drei Jahren waren immer sehr wild. Jetzt spielen wir zu Hause und versuchen, ein besseres Bild abzugeben als im Hinspiel.

Westfalias Zweite soll im Sommer angeklopft haben. Ist die Rückkehr eines Tages realistisch? Keil: Trainer Stefan Kloer kenne ich, seitdem ich zehn Jahre alt bin – und da kommt immer mal wieder eine Anfrage, vielleicht auch eher spaßeshalber. Aber noch macht mein Körper gut mit und ich möchte auf höchstmöglichem Niveau spielen.

Derby gegen Hiltrup folgt am Dienstag

Sie sind Lehrer am Gymnasium in Kinderhaus. Wissen Ihre Schüler, auf wen Sie am Samstag treffen? Müssten Sie sich Sprüche gefallen lassen, wenn die Westfalia gewinnt?

Keil: Das wissen sie, schon beim Hinspiel haben einige zugesehen. Die Schülerinnen und Schüler freut es natürlich, den Lehrer mal außerhalb der Schule zu sehen. Mein Ziel ist klar: Ich will am Montag als Sieger in den Mathe- oder Sportunterricht starten.

Am Dienstag folgt das Spiel beim TuS Hiltrup. Welches Duell ist für Sie reizvoller?

Keil: Die Duelle gegen Hiltrup waren in den letzten Jahren zahlreicher und auch erfolgreicher für uns. Derby ist Derby und ich freue mich, viele bekannte Gesichter auf und neben dem Platz zu sehen – und nicht ein, zwei Stunden im Bus zu verbringen.

Torjäger Keil "läuft vielleicht einfach erfahrener"

Den FCG trennen bei einem Spiel weniger zwei Punkte von Platz eins. Welche Rolle spielt das Wort Aufstieg?

Keil: Wenn man sich die Tabelle anschaut, sieht man schnell, wie knapp die Abstände von Platz eins bis acht sind. Es geht erst mal darum, konstant gute Leistungen zu bringen und sich als Team noch weiter zu finden. Wir hatten und haben viele Ausfälle und eine lange Winterpause, also ist noch Raum für Verbesserung. Aber oben mitspielen wollen wir natürlich so lange es geht.

Mit 14 Toren führen Sie die Torjägerliste der Westfalenliga an. Wie ordnen Sie die Zahl ein?

Keil: Meinen persönlichen Rekord von zwölf Toren habe ich schon übertroffen, das ist erst mal erfreulich. Da mit Tristan Niemann unser Torschütze Nummer eins der letzten Jahre weggebrochen ist und ich nun mal vorne drin spiele, kommen bei guten Mitspielern und Vorlagen logischerweise mehr Chancen und Tore zustande. Vielleicht laufe ich aber auch weniger – oder erfahrener – und stehe dadurch häufiger richtig (lacht).