Albachten bleibt torlos in Senden – und kann sich beim Keeper bedanken

Das neunte Remis – Concordia Albachten tritt so ein wenig auf der Stelle in der Landesliga. Beim VfL Senden gab es am Sonntag ein 0:0. Zumindest war Trainer Sebastian Hänsel mit der Leistung seiner Jungs einverstanden.

Der Remiskönig der Landesliga sind die Kicker von Concordia Albachten zwar nicht. Mit neun Punkteteilungen etabliert sich das Schlusslicht von Trainer Sebastian Hänsel in dieser Statistik aber in der Spitzengruppe. Beim ebenfalls abstiegsgefährdeten VfL Senden gab es am Sonntag ein 0:0.

Mehr Siege als in der Hinrunde holen, mit diesem Mantra sind Lars Zymner und seine Mitstreiter in die zweite Serie gestartet. Mehr Erfolgserlebnisse als das 3:0 gegen Vorwärts Wettringen gab es bislang nicht. Und doch war Hänsel mit dem torlosen Unentschieden nicht unzufrieden, zumal die Concordia munter nach vorne spielte. In der ersten Hälfte fischte Sendens Tormann Leon Friedrich einen feinen Freistoß von Nemanja Kovacevic aus 17 Metern aus dem Giebel.

Hövelmann rettet mit dem Gesicht

Friedrich war auch nach dem Gang in die Kabinen auf seinem Posten bei guten Möglichkeiten durch Lars Zymner (65.), den eingewechselten Thomas Kroker (75.) und Kovacevic (88.). Auf der anderen Seite stand auch Albachtens Nummer eins, Thorben Hövelmann, seinen Mann. Zweimal hielt er sogar mit dem Gesicht, dieser Kerl kennt keine Schmerzen. „Wir können uns vor allem bei Thorben bedanken, dass wir den einen Punkt geholt haben“, so Hänsel. Am Sonntag kommt der SC Altenrheine.

Concordia: Hövelmann – Gröger, Bürschgens, Heimsath (85. Gövert), Duschicka (63. Kievit) – Kovacevic, Wolf, Jülkenbeck – Homann (46. Kroker), Zymner (67. Uzun), Al Hamoud (58. Hajizadah)