Concordia Albachten setzt Höhenflug auch im Derby gegen BW Aasee fort

Nach vier Siegen kassierte der VfL Wolbeck in der Staffel 7 mit dem 0:2 (0:0) bei SW Hultrop wieder eine Niederlage. Die war vermeidbar. „Wir hatten wie zuletzt viel Ballbesitz, vielleicht fehlte die Entschlossenheit“, sagte Trainer Kolja Zeugner. Vor der Pause war der Gast nicht zwingend, das änderte sich aber bei ruheden Bällen. Linus Vette vergab gegen Keeper Dominik Gertheinrich den Hundertprozenter (61.). Nach dem Standard-Gegentor durch David Fröhlich (74.) hatte der VfL weitere Großchancen in der hektischen Schlussphase, ehe Tobias Edler per Konter das 2:0 machte (90.+6).