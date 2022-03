Das Derby geht an Wacker Mecklenbeck: 2:0-Sieg beim BSV Ostbevern

Nach der 0:1-Niederlage gegen Arminia Ibbenbüren am Donnerstag meldeten sich die Fußballerinnen von Wacker Mecklenbeck am Sonntag mit einem 2:0-Sieg im Derby beim BSV Ostbevern zurück. Nach einer schläfrigen ersten Hälfte hatten die Gäste im zweiten Abschnitt alles im Griff.

Das 0:1 vom Mittwoch gegen Arminia Ibbenbüren schienen die Westfalenliga-Frauen von Wacker Mecklenbeck noch nicht aus ihren Kleidern geschüttelt zu haben. Beim Gastspiel in Ostbevern lief es am Sonntag eingangs alles andere als reibungslos. „Vielleicht waren wir noch verunsichert“, grübelte auch Trainer Felix Melchers. Nach 90 Minuten indes resümierte er denn doch nach dem 2:0 (0:0) nicht unzufrieden: „Am Ende des Tages ist das ein gutes Ergebnis.“

45 Minuten lang hatten die Gäste wenige Ideen. Das Spiel der Mecklenbecker war äußerst statisch, es gab kaum nennenswerte Offensivaktionen. „Wir hatten kaum Bewegung im Spiel, das war schon ärgerlich“, so Melchers, der in der Kabine anscheinend die richtigen Worte fand. Die Ansprache fruchtete, Wacker kombinierte sich jetzt phasenweise in die Hälfte des BSV, kreierte sich Torchancen – auch wenn aller Anfang schwer war. Tini Dircks tauchte nach 53 Minuten allein vor Ostbeverns Torfrau auf, scheiterte aber am Pfosten. „Das hätte die Führung sein müssen“, ärgerte sich Melchers noch. Er sah seine Frauen weiter bemüht, Larissa Duffe kam zweimal gefährlich vor die BSV-Box – und durfte schlussendlich beim dritten Versuch jubeln. Nach Vorarbeit von Dircks traf sie zum 1:0 nach 60 gespielten Minuten.

Die Führung wirkte erlösend, nur zehn Minuten später traf die eingewechselte Nele Kesse zum vorentscheidenden 2:0 (70.). Dabei blieb es in diesem Derby-Evergreen auf dem Ostbeverner Geläuf.

Wacker Mecklenbeck: Krützmann – Bezhaev, Schipke, Selle, Dücking – Große Scharmann (52. Geldschläger), Funke, Haack (75. Weber) – Funcke, Duffe (65. Duffe), Dircks